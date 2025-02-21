SegnaliSezioni
Eduardo Ramos Romero

VT CopTrade

Eduardo Ramos Romero
0 recensioni
Affidabilità
32 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 18%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
228
Profit Trade:
96 (42.10%)
Loss Trade:
132 (57.89%)
Best Trade:
2 936.61 USD
Worst Trade:
-2 077.00 USD
Profitto lordo:
25 165.22 USD (493 154 pips)
Perdita lorda:
-21 477.01 USD (1 262 679 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (2 423.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 961.08 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
66.28%
Massimo carico di deposito:
6.36%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.51
Long Trade:
110 (48.25%)
Short Trade:
118 (51.75%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
16.18 USD
Profitto medio:
262.14 USD
Perdita media:
-162.70 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-1 256.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 241.94 USD (5)
Crescita mensile:
-9.66%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
454.79 USD
Massimale:
7 284.88 USD (24.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.14% (7 284.88 USD)
Per equità:
9.90% (2 690.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-STD 173
NAS100. 17
EURUSD-STD 14
SP500. 9
BTCUSD 5
DJ30. 4
GBPAUD-STD 3
AUDCAD-STD 2
USDX. 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-STD 7.2K
NAS100. -419
EURUSD-STD -655
SP500. -229
BTCUSD -1.5K
DJ30. 12
GBPAUD-STD -535
AUDCAD-STD -162
USDX. -1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-STD 117K
NAS100. -149K
EURUSD-STD -1.2K
SP500. -31K
BTCUSD -607K
DJ30. -91K
GBPAUD-STD -6.7K
AUDCAD-STD -1.5K
USDX. -48
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 936.61 USD
Worst Trade: -2 077 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +2 423.79 USD
Massima perdita consecutiva: -1 256.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTMarkets-Live 3
0.00 × 5
Copy en marcha con oro, índices y algo de forex
Non ci sono recensioni
2025.05.12 20:01
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 09:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.25 05:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.25 05:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.25 04:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.25 04:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.21 18:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.06 23:48
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.03.31 20:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.20 15:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.14 12:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.05 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.21 19:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.21 19:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
VT CopTrade
30USD al mese
18%
0
0
USD
24K
USD
32
0%
228
42%
66%
1.17
16.18
USD
24%
1:500
Copia

