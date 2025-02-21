SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / VT CopTrade
Eduardo Ramos Romero

VT CopTrade

Eduardo Ramos Romero
0 avis
Fiabilité
32 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 18%
VTMarkets-Live 3
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
228
Bénéfice trades:
96 (42.10%)
Perte trades:
132 (57.89%)
Meilleure transaction:
2 936.61 USD
Pire transaction:
-2 077.00 USD
Bénéfice brut:
25 165.22 USD (493 154 pips)
Perte brute:
-21 477.01 USD (1 262 679 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (2 423.79 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 961.08 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
66.28%
Charge de dépôt maximale:
6.36%
Dernier trade:
53 il y a des minutes
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.51
Longs trades:
110 (48.25%)
Courts trades:
118 (51.75%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
16.18 USD
Bénéfice moyen:
262.14 USD
Perte moyenne:
-162.70 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-1 256.49 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 241.94 USD (5)
Croissance mensuelle:
-9.66%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
454.79 USD
Maximal:
7 284.88 USD (24.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.14% (7 284.88 USD)
Par fonds propres:
9.90% (2 690.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD-STD 173
NAS100. 17
EURUSD-STD 14
SP500. 9
BTCUSD 5
DJ30. 4
GBPAUD-STD 3
AUDCAD-STD 2
USDX. 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD-STD 7.2K
NAS100. -419
EURUSD-STD -655
SP500. -229
BTCUSD -1.5K
DJ30. 12
GBPAUD-STD -535
AUDCAD-STD -162
USDX. -1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD-STD 117K
NAS100. -149K
EURUSD-STD -1.2K
SP500. -31K
BTCUSD -607K
DJ30. -91K
GBPAUD-STD -6.7K
AUDCAD-STD -1.5K
USDX. -48
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 936.61 USD
Pire transaction: -2 077 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +2 423.79 USD
Perte consécutive maximale: -1 256.49 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTMarkets-Live 3
0.00 × 5
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Copy en marcha con oro, índices y algo de forex
Aucun avis
2025.05.12 20:01
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 09:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.25 05:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.25 05:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.25 04:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.25 04:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.21 18:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.06 23:48
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.03.31 20:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.20 15:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.14 12:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.05 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.21 19:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.21 19:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
VT CopTrade
30 USD par mois
18%
0
0
USD
24K
USD
32
0%
228
42%
66%
1.17
16.18
USD
24%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.