Eduardo Ramos Romero

VT CopTrade

Eduardo Ramos Romero
0 inceleme
Güvenilirlik
32 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 18%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
228
Kârla kapanan işlemler:
96 (42.10%)
Zararla kapanan işlemler:
132 (57.89%)
En iyi işlem:
2 936.61 USD
En kötü işlem:
-2 077.00 USD
Brüt kâr:
25 165.22 USD (493 154 pips)
Brüt zarar:
-21 477.01 USD (1 262 679 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (2 423.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 961.08 USD (3)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
66.28%
Maks. mevduat yükü:
6.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.51
Alış işlemleri:
110 (48.25%)
Satış işlemleri:
118 (51.75%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
16.18 USD
Ortalama kâr:
262.14 USD
Ortalama zarar:
-162.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-1 256.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 241.94 USD (5)
Aylık büyüme:
-9.30%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
454.79 USD
Maksimum:
7 284.88 USD (24.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.14% (7 284.88 USD)
Varlığa göre:
9.90% (2 690.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-STD 173
NAS100. 17
EURUSD-STD 14
SP500. 9
BTCUSD 5
DJ30. 4
GBPAUD-STD 3
AUDCAD-STD 2
USDX. 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-STD 7.2K
NAS100. -419
EURUSD-STD -655
SP500. -229
BTCUSD -1.5K
DJ30. 12
GBPAUD-STD -535
AUDCAD-STD -162
USDX. -1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-STD 117K
NAS100. -149K
EURUSD-STD -1.2K
SP500. -31K
BTCUSD -607K
DJ30. -91K
GBPAUD-STD -6.7K
AUDCAD-STD -1.5K
USDX. -48
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 936.61 USD
En kötü işlem: -2 077 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +2 423.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 256.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTMarkets-Live 3
0.00 × 5
Copy en marcha con oro, índices y algo de forex
İnceleme yok
2025.05.12 20:01
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 09:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.25 05:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.25 05:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.25 04:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.25 04:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.21 18:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.06 23:48
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.03.31 20:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.20 15:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.14 12:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.05 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.21 19:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.21 19:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
