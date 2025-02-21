- Büyüme
İşlemler:
228
Kârla kapanan işlemler:
96 (42.10%)
Zararla kapanan işlemler:
132 (57.89%)
En iyi işlem:
2 936.61 USD
En kötü işlem:
-2 077.00 USD
Brüt kâr:
25 165.22 USD (493 154 pips)
Brüt zarar:
-21 477.01 USD (1 262 679 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (2 423.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 961.08 USD (3)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
66.28%
Maks. mevduat yükü:
6.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.51
Alış işlemleri:
110 (48.25%)
Satış işlemleri:
118 (51.75%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
16.18 USD
Ortalama kâr:
262.14 USD
Ortalama zarar:
-162.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-1 256.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 241.94 USD (5)
Aylık büyüme:
-9.30%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
454.79 USD
Maksimum:
7 284.88 USD (24.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.14% (7 284.88 USD)
Varlığa göre:
9.90% (2 690.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|173
|NAS100.
|17
|EURUSD-STD
|14
|SP500.
|9
|BTCUSD
|5
|DJ30.
|4
|GBPAUD-STD
|3
|AUDCAD-STD
|2
|USDX.
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD-STD
|7.2K
|NAS100.
|-419
|EURUSD-STD
|-655
|SP500.
|-229
|BTCUSD
|-1.5K
|DJ30.
|12
|GBPAUD-STD
|-535
|AUDCAD-STD
|-162
|USDX.
|-1
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD-STD
|117K
|NAS100.
|-149K
|EURUSD-STD
|-1.2K
|SP500.
|-31K
|BTCUSD
|-607K
|DJ30.
|-91K
|GBPAUD-STD
|-6.7K
|AUDCAD-STD
|-1.5K
|USDX.
|-48
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
En iyi işlem: +2 936.61 USD
En kötü işlem: -2 077 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +2 423.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 256.49 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Copy en marcha con oro, índices y algo de forex
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
18%
0
0
USD
USD
24K
USD
USD
32
0%
228
42%
66%
1.17
16.18
USD
USD
24%
1:500