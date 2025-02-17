SegnaliSezioni
De Gang Kong

TrendTrad

De Gang Kong
0 recensioni
Affidabilità
47 settimane
0 / 0 USD
Copia per 32 USD al mese
crescita dal 2024 84%
Swissquote-Live1
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
132
Profit Trade:
34 (25.75%)
Loss Trade:
98 (74.24%)
Best Trade:
1 667.96 USD
Worst Trade:
-168.78 USD
Profitto lordo:
5 647.92 USD (1 056 762 pips)
Perdita lorda:
-3 483.60 USD (432 885 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (1.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 505.08 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
75.49%
Massimo carico di deposito:
14.87%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.99
Long Trade:
68 (51.52%)
Short Trade:
64 (48.48%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
16.40 USD
Profitto medio:
166.12 USD
Perdita media:
-35.55 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-173.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-649.58 USD (6)
Crescita mensile:
-3.31%
Previsione annuale:
-40.15%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
75.08 USD
Massimale:
2 179.85 USD (42.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.38% (2 175.83 USD)
Per equità:
3.20% (158.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 54
USDJPY 43
EURUSD 35
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3K
USDJPY -586
EURUSD -249
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 643K
USDJPY -10K
EURUSD -7.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 667.96 USD
Worst Trade: -169 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +1.61 USD
Massima perdita consecutiva: -173.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tradeview-Markets Live 2
0.00 × 11
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 55
Exness-Real11
0.00 × 27
ICMarkets-Live22
0.00 × 4
PureMGlobal-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 24
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 14
Exness-Real9
0.00 × 56
ZealCapitalMarketSC-Live
0.00 × 8
Tickmill-Live02
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 103
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 7
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 12
CDGGlobal-Live
0.00 × 29
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 43
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 17
CMCMarkets1-Canada
0.00 × 18
Ava-Real 2
0.00 × 2
Just2Trade-Real2
0.00 × 7
RoboForex-Pro-3
0.00 × 10
VantageInternational-Live 2
0.00 × 4
195 più
趋势交易，顺势而为。

Trend trading, follow the trend.

Vx：onroad124.

Non ci sono recensioni
2025.09.18 10:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 22:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 14:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.30 02:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.29 09:06
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.22 11:28
Share of trading days is too low
2025.05.20 23:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 07:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 06:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 05:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 07:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.06 09:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.06 08:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.05 12:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.24 02:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 13:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 12:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.03 11:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.03 01:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.20 00:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
