- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
132
Profit Trade:
34 (25.75%)
Loss Trade:
98 (74.24%)
Best Trade:
1 667.96 USD
Worst Trade:
-168.78 USD
Profitto lordo:
5 647.92 USD (1 056 762 pips)
Perdita lorda:
-3 483.60 USD (432 885 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (1.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 505.08 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
75.49%
Massimo carico di deposito:
14.87%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.99
Long Trade:
68 (51.52%)
Short Trade:
64 (48.48%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
16.40 USD
Profitto medio:
166.12 USD
Perdita media:
-35.55 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-173.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-649.58 USD (6)
Crescita mensile:
-3.31%
Previsione annuale:
-40.15%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
75.08 USD
Massimale:
2 179.85 USD (42.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.38% (2 175.83 USD)
Per equità:
3.20% (158.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|USDJPY
|43
|EURUSD
|35
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3K
|USDJPY
|-586
|EURUSD
|-249
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|643K
|USDJPY
|-10K
|EURUSD
|-7.9K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 667.96 USD
Worst Trade: -169 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +1.61 USD
Massima perdita consecutiva: -173.83 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 55
|
Exness-Real11
|0.00 × 27
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 4
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 24
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 14
|
Exness-Real9
|0.00 × 56
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 8
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 103
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 7
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 12
|
CDGGlobal-Live
|0.00 × 29
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 43
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 17
|
CMCMarkets1-Canada
|0.00 × 18
|
Ava-Real 2
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 7
|
RoboForex-Pro-3
|0.00 × 10
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 4
趋势交易，顺势而为。
Trend trading, follow the trend.
Vx：onroad124.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
32USD al mese
84%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
47
0%
132
25%
75%
1.62
16.40
USD
USD
25%
1:400