De Gang Kong

TrendTrad

De Gang Kong
0 inceleme
Güvenilirlik
47 hafta
0 / 0 USD
Ayda 32 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 84%
Swissquote-Live1
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
132
Kârla kapanan işlemler:
34 (25.75%)
Zararla kapanan işlemler:
98 (74.24%)
En iyi işlem:
1 667.96 USD
En kötü işlem:
-168.78 USD
Brüt kâr:
5 647.92 USD (1 056 762 pips)
Brüt zarar:
-3 483.60 USD (432 885 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (1.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 505.08 USD (2)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
75.49%
Maks. mevduat yükü:
14.87%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.99
Alış işlemleri:
68 (51.52%)
Satış işlemleri:
64 (48.48%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
16.40 USD
Ortalama kâr:
166.12 USD
Ortalama zarar:
-35.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-173.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-649.58 USD (6)
Aylık büyüme:
-3.31%
Yıllık tahmin:
-40.15%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
75.08 USD
Maksimum:
2 179.85 USD (42.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.38% (2 175.83 USD)
Varlığa göre:
3.20% (158.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 54
USDJPY 43
EURUSD 35
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3K
USDJPY -586
EURUSD -249
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 643K
USDJPY -10K
EURUSD -7.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 667.96 USD
En kötü işlem: -169 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +1.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -173.83 USD

趋势交易，顺势而为。

Trend trading, follow the trend.

Vx：onroad124.

İnceleme yok
2025.09.18 10:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 22:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 14:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.30 02:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.29 09:06
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.22 11:28
Share of trading days is too low
2025.05.20 23:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 07:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 06:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 05:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 07:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.06 09:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.06 08:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.05 12:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.24 02:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 13:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 12:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.03 11:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.03 01:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.20 00:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
