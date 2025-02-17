Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tradeview-Markets Live 2 0.00 × 11 ICMarketsSC-Live16 0.00 × 55 Exness-Real11 0.00 × 27 ICMarkets-Live22 0.00 × 4 PureMGlobal-Live 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live18 0.00 × 24 ICMarketsSC-Live22 0.00 × 14 Exness-Real9 0.00 × 56 ZealCapitalMarketSC-Live 0.00 × 8 Tickmill-Live02 0.00 × 1 Exness-Real6 0.00 × 2 Tickmill-Live04 0.00 × 103 ICMarketsSC-Live15 0.00 × 1 VantageFX-Live 1 0.00 × 1 VantageFXInternational-Live 6 0.00 × 7 ForexTimeFXTM-ECN 0.00 × 12 CDGGlobal-Live 0.00 × 29 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 43 XMGlobal-Real 17 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 17 CMCMarkets1-Canada 0.00 × 18 Ava-Real 2 0.00 × 2 Just2Trade-Real2 0.00 × 7 RoboForex-Pro-3 0.00 × 10 VantageInternational-Live 2 0.00 × 4 195 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya