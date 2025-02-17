- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
132
Kârla kapanan işlemler:
34 (25.75%)
Zararla kapanan işlemler:
98 (74.24%)
En iyi işlem:
1 667.96 USD
En kötü işlem:
-168.78 USD
Brüt kâr:
5 647.92 USD (1 056 762 pips)
Brüt zarar:
-3 483.60 USD (432 885 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (1.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 505.08 USD (2)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
75.49%
Maks. mevduat yükü:
14.87%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.99
Alış işlemleri:
68 (51.52%)
Satış işlemleri:
64 (48.48%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
16.40 USD
Ortalama kâr:
166.12 USD
Ortalama zarar:
-35.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-173.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-649.58 USD (6)
Aylık büyüme:
-3.31%
Yıllık tahmin:
-40.15%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
75.08 USD
Maksimum:
2 179.85 USD (42.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.38% (2 175.83 USD)
Varlığa göre:
3.20% (158.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|USDJPY
|43
|EURUSD
|35
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3K
|USDJPY
|-586
|EURUSD
|-249
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|643K
|USDJPY
|-10K
|EURUSD
|-7.9K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 667.96 USD
En kötü işlem: -169 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +1.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -173.83 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 55
|
Exness-Real11
|0.00 × 27
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 4
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 24
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 14
|
Exness-Real9
|0.00 × 56
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 8
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 103
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 7
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 12
|
CDGGlobal-Live
|0.00 × 29
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 43
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 17
|
CMCMarkets1-Canada
|0.00 × 18
|
Ava-Real 2
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 7
|
RoboForex-Pro-3
|0.00 × 10
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 4
趋势交易，顺势而为。
Trend trading, follow the trend.
Vx：onroad124.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 32 USD
84%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
47
0%
132
25%
75%
1.62
16.40
USD
USD
25%
1:400