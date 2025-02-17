SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TrendTrad
De Gang Kong

TrendTrad

De Gang Kong
0 avis
Fiabilité
47 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 32 USD par mois
croissance depuis 2024 84%
Swissquote-Live1
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
132
Bénéfice trades:
34 (25.75%)
Perte trades:
98 (74.24%)
Meilleure transaction:
1 667.96 USD
Pire transaction:
-168.78 USD
Bénéfice brut:
5 647.92 USD (1 056 762 pips)
Perte brute:
-3 483.60 USD (432 885 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (1.61 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 505.08 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
75.49%
Charge de dépôt maximale:
14.87%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.99
Longs trades:
68 (51.52%)
Courts trades:
64 (48.48%)
Facteur de profit:
1.62
Rendement attendu:
16.40 USD
Bénéfice moyen:
166.12 USD
Perte moyenne:
-35.55 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-173.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-649.58 USD (6)
Croissance mensuelle:
-3.31%
Prévision annuelle:
-40.15%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
75.08 USD
Maximal:
2 179.85 USD (42.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.38% (2 175.83 USD)
Par fonds propres:
3.20% (158.72 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 54
USDJPY 43
EURUSD 35
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3K
USDJPY -586
EURUSD -249
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 643K
USDJPY -10K
EURUSD -7.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 667.96 USD
Pire transaction: -169 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +1.61 USD
Perte consécutive maximale: -173.83 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Swissquote-Live1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tradeview-Markets Live 2
0.00 × 11
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 55
Exness-Real11
0.00 × 27
ICMarkets-Live22
0.00 × 4
PureMGlobal-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 24
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 14
Exness-Real9
0.00 × 56
ZealCapitalMarketSC-Live
0.00 × 8
Tickmill-Live02
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 103
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 7
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 12
CDGGlobal-Live
0.00 × 29
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 43
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 17
CMCMarkets1-Canada
0.00 × 18
Ava-Real 2
0.00 × 2
Just2Trade-Real2
0.00 × 7
RoboForex-Pro-3
0.00 × 10
VantageInternational-Live 2
0.00 × 4
195 plus...
趋势交易，顺势而为。

Trend trading, follow the trend.

Vx：onroad124.

Aucun avis
2025.09.18 10:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 22:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 14:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.30 02:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.29 09:06
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.22 11:28
Share of trading days is too low
2025.05.20 23:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 07:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 06:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 05:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 07:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.06 09:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.06 08:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.05 12:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.24 02:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 13:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 12:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.03 11:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.03 01:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.20 00:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.