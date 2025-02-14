SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GodLike Speed
Dany Wardiyanto

GodLike Speed

Dany Wardiyanto
0 recensioni
34 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -30%
FBS-Real-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
859
Profit Trade:
559 (65.07%)
Loss Trade:
300 (34.92%)
Best Trade:
144.00 USD
Worst Trade:
-218.86 USD
Profitto lordo:
3 073.78 USD (258 517 pips)
Perdita lorda:
-4 561.57 USD (424 980 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (197.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
243.89 USD (14)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
89.78%
Massimo carico di deposito:
9.21%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
129
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.85
Long Trade:
399 (46.45%)
Short Trade:
460 (53.55%)
Fattore di profitto:
0.67
Profitto previsto:
-1.73 USD
Profitto medio:
5.50 USD
Perdita media:
-15.21 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-94.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-676.78 USD (16)
Crescita mensile:
-23.42%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 524.96 USD
Massimale:
1 740.19 USD (33.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.37% (1 740.19 USD)
Per equità:
21.35% (1 098.53 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 783
NZDCAD 24
AUDCAD 23
archived 16
AUDNZD 13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -1.5K
NZDCAD -36
AUDCAD 4
archived 92
AUDNZD -53
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -158K
NZDCAD -2.2K
AUDCAD 1.2K
archived 0
AUDNZD -7K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +144.00 USD
Worst Trade: -219 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +197.67 USD
Massima perdita consecutiva: -94.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarkets-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 3
ACYCapital-Live02
0.00 × 9
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 2
TTCM-Live3
0.00 × 14
Aglobe-Live-1
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 25
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 93
Tickmill-Live08
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 5
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 3
Exness-Real6
0.00 × 2
FPMarkets-Live4
0.00 × 1
233 più
Non ci sono recensioni
2025.09.11 03:10
Share of trading days is too low
2025.09.10 04:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.10 03:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 04:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 08:00
No swaps are charged
2025.08.21 08:00
No swaps are charged
2025.07.18 01:05
Share of trading days is too low
2025.07.06 00:07
Trading operations on the account were performed for only 19 days. This comprises 12.5% of days out of the 152 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 00:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 11:20
No swaps are charged on the signal account
2025.06.18 08:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 03:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 12:38
No swaps are charged
2025.05.23 12:38
No swaps are charged
2025.05.05 13:50
No swaps are charged on the signal account
2025.04.24 17:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.11 08:26
No swaps are charged
2025.04.11 08:26
No swaps are charged
2025.04.11 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
