- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
859
Profit Trade:
559 (65.07%)
Loss Trade:
300 (34.92%)
Best Trade:
144.00 USD
Worst Trade:
-218.86 USD
Profitto lordo:
3 073.78 USD (258 517 pips)
Perdita lorda:
-4 561.57 USD (424 980 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (197.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
243.89 USD (14)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
89.78%
Massimo carico di deposito:
9.21%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
129
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.85
Long Trade:
399 (46.45%)
Short Trade:
460 (53.55%)
Fattore di profitto:
0.67
Profitto previsto:
-1.73 USD
Profitto medio:
5.50 USD
Perdita media:
-15.21 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-94.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-676.78 USD (16)
Crescita mensile:
-23.42%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 524.96 USD
Massimale:
1 740.19 USD (33.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.37% (1 740.19 USD)
Per equità:
21.35% (1 098.53 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|783
|NZDCAD
|24
|AUDCAD
|23
|archived
|16
|AUDNZD
|13
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-1.5K
|NZDCAD
|-36
|AUDCAD
|4
|archived
|92
|AUDNZD
|-53
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-158K
|NZDCAD
|-2.2K
|AUDCAD
|1.2K
|archived
|0
|AUDNZD
|-7K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +144.00 USD
Worst Trade: -219 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +197.67 USD
Massima perdita consecutiva: -94.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 3
|
ACYCapital-Live02
|0.00 × 9
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 2
|
TTCM-Live3
|0.00 × 14
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 93
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 5
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 3
|
Exness-Real6
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 1
233 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-30%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
34
98%
859
65%
90%
0.67
-1.73
USD
USD
33%
1:500