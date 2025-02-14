SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GodLike Speed
Dany Wardiyanto

GodLike Speed

Dany Wardiyanto
0 inceleme
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -30%
FBS-Real-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
859
Kârla kapanan işlemler:
559 (65.07%)
Zararla kapanan işlemler:
300 (34.92%)
En iyi işlem:
144.00 USD
En kötü işlem:
-218.86 USD
Brüt kâr:
3 073.78 USD (258 517 pips)
Brüt zarar:
-4 561.57 USD (424 980 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (197.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
243.89 USD (14)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
89.78%
Maks. mevduat yükü:
9.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
125
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.85
Alış işlemleri:
399 (46.45%)
Satış işlemleri:
460 (53.55%)
Kâr faktörü:
0.67
Beklenen getiri:
-1.73 USD
Ortalama kâr:
5.50 USD
Ortalama zarar:
-15.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-94.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-676.78 USD (16)
Aylık büyüme:
-24.14%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 524.96 USD
Maksimum:
1 740.19 USD (33.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.37% (1 740.19 USD)
Varlığa göre:
21.35% (1 098.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 783
NZDCAD 24
AUDCAD 23
archived 16
AUDNZD 13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -1.5K
NZDCAD -36
AUDCAD 4
archived 92
AUDNZD -53
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -158K
NZDCAD -2.2K
AUDCAD 1.2K
archived 0
AUDNZD -7K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +144.00 USD
En kötü işlem: -219 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +197.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -94.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarkets-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 3
ACYCapital-Live02
0.00 × 9
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 2
TTCM-Live3
0.00 × 14
Aglobe-Live-1
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 25
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 93
Tickmill-Live08
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 5
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 3
Exness-Real6
0.00 × 2
FPMarkets-Live4
0.00 × 1
233 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.11 03:10
Share of trading days is too low
2025.09.10 04:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.10 03:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 04:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 08:00
No swaps are charged
2025.08.21 08:00
No swaps are charged
2025.07.18 01:05
Share of trading days is too low
2025.07.06 00:07
Trading operations on the account were performed for only 19 days. This comprises 12.5% of days out of the 152 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 00:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 11:20
No swaps are charged on the signal account
2025.06.18 08:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 03:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 12:38
No swaps are charged
2025.05.23 12:38
No swaps are charged
2025.05.05 13:50
No swaps are charged on the signal account
2025.04.24 17:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.11 08:26
No swaps are charged
2025.04.11 08:26
No swaps are charged
2025.04.11 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
