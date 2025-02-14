- Büyüme
İşlemler:
859
Kârla kapanan işlemler:
559 (65.07%)
Zararla kapanan işlemler:
300 (34.92%)
En iyi işlem:
144.00 USD
En kötü işlem:
-218.86 USD
Brüt kâr:
3 073.78 USD (258 517 pips)
Brüt zarar:
-4 561.57 USD (424 980 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (197.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
243.89 USD (14)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
89.78%
Maks. mevduat yükü:
9.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
125
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.85
Alış işlemleri:
399 (46.45%)
Satış işlemleri:
460 (53.55%)
Kâr faktörü:
0.67
Beklenen getiri:
-1.73 USD
Ortalama kâr:
5.50 USD
Ortalama zarar:
-15.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-94.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-676.78 USD (16)
Aylık büyüme:
-24.14%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 524.96 USD
Maksimum:
1 740.19 USD (33.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.37% (1 740.19 USD)
Varlığa göre:
21.35% (1 098.53 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|783
|NZDCAD
|24
|AUDCAD
|23
|archived
|16
|AUDNZD
|13
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-1.5K
|NZDCAD
|-36
|AUDCAD
|4
|archived
|92
|AUDNZD
|-53
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-158K
|NZDCAD
|-2.2K
|AUDCAD
|1.2K
|archived
|0
|AUDNZD
|-7K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 3
|
ACYCapital-Live02
|0.00 × 9
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 2
|
TTCM-Live3
|0.00 × 14
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 93
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 5
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 3
|
Exness-Real6
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 1
İnceleme yok
