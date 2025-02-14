SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GodLike Speed
Dany Wardiyanto

GodLike Speed

Dany Wardiyanto
0 avis
34 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -30%
FBS-Real-3
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
859
Bénéfice trades:
559 (65.07%)
Perte trades:
300 (34.92%)
Meilleure transaction:
144.00 USD
Pire transaction:
-218.86 USD
Bénéfice brut:
3 073.78 USD (258 517 pips)
Perte brute:
-4 561.57 USD (424 980 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (197.67 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
243.89 USD (14)
Ratio de Sharpe:
-0.10
Activité de trading:
89.78%
Charge de dépôt maximale:
9.21%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
129
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.85
Longs trades:
399 (46.45%)
Courts trades:
460 (53.55%)
Facteur de profit:
0.67
Rendement attendu:
-1.73 USD
Bénéfice moyen:
5.50 USD
Perte moyenne:
-15.21 USD
Pertes consécutives maximales:
22 (-94.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-676.78 USD (16)
Croissance mensuelle:
-23.42%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 524.96 USD
Maximal:
1 740.19 USD (33.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.37% (1 740.19 USD)
Par fonds propres:
21.35% (1 098.53 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 783
NZDCAD 24
AUDCAD 23
archived 16
AUDNZD 13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -1.5K
NZDCAD -36
AUDCAD 4
archived 92
AUDNZD -53
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -158K
NZDCAD -2.2K
AUDCAD 1.2K
archived 0
AUDNZD -7K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +144.00 USD
Pire transaction: -219 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +197.67 USD
Perte consécutive maximale: -94.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarkets-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 3
ACYCapital-Live02
0.00 × 9
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 2
TTCM-Live3
0.00 × 14
Aglobe-Live-1
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 25
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 93
Tickmill-Live08
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 5
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 3
Exness-Real6
0.00 × 2
FPMarkets-Live4
0.00 × 1
233 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.11 03:10
Share of trading days is too low
2025.09.10 04:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.10 03:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 04:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 08:00
No swaps are charged
2025.08.21 08:00
No swaps are charged
2025.07.18 01:05
Share of trading days is too low
2025.07.06 00:07
Trading operations on the account were performed for only 19 days. This comprises 12.5% of days out of the 152 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 00:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 11:20
No swaps are charged on the signal account
2025.06.18 08:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 03:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 12:38
No swaps are charged
2025.05.23 12:38
No swaps are charged
2025.05.05 13:50
No swaps are charged on the signal account
2025.04.24 17:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.11 08:26
No swaps are charged
2025.04.11 08:26
No swaps are charged
2025.04.11 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GodLike Speed
30 USD par mois
-30%
0
0
USD
3.5K
USD
34
98%
859
65%
90%
0.67
-1.73
USD
33%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.