SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / AI Trade
Dimas Surya

AI Trade

Dimas Surya
0 recensioni
Affidabilità
46 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2024 176%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
746
Profit Trade:
492 (65.95%)
Loss Trade:
254 (34.05%)
Best Trade:
214.12 USD
Worst Trade:
-431.13 USD
Profitto lordo:
10 853.95 USD (90 597 pips)
Perdita lorda:
-7 848.58 USD (55 943 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (354.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 472.80 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
7.65%
Massimo carico di deposito:
62.23%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
3.15
Long Trade:
330 (44.24%)
Short Trade:
416 (55.76%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
4.03 USD
Profitto medio:
22.06 USD
Perdita media:
-30.90 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-63.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-512.21 USD (3)
Crescita mensile:
13.44%
Previsione annuale:
163.10%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.15 USD
Massimale:
953.85 USD (17.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.43% (953.85 USD)
Per equità:
41.22% (755.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDp 293
USDJPYp 221
EURUSDp 149
GBPUSDp 52
EURJPYp 27
GBPJPYp 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDp 2.4K
USDJPYp 108
EURUSDp 324
GBPUSDp 38
EURJPYp 79
GBPJPYp 13
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDp 26K
USDJPYp 3.8K
EURUSDp 4.4K
GBPUSDp 280
EURJPYp 403
GBPJPYp 267
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +214.12 USD
Worst Trade: -431 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +354.40 USD
Massima perdita consecutiva: -63.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.05.29 02:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 00:18
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 06:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 03:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 15:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 13:24
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 23:49
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.11 22:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.09 13:07
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.23% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AI Trade
100USD al mese
176%
0
0
USD
2.5K
USD
46
78%
746
65%
8%
1.38
4.03
USD
41%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.