Dimas Surya

AI Trade

Dimas Surya
0 inceleme
Güvenilirlik
46 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 176%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
746
Kârla kapanan işlemler:
492 (65.95%)
Zararla kapanan işlemler:
254 (34.05%)
En iyi işlem:
214.12 USD
En kötü işlem:
-431.13 USD
Brüt kâr:
10 853.95 USD (90 597 pips)
Brüt zarar:
-7 848.58 USD (55 943 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (354.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 472.80 USD (18)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
7.65%
Maks. mevduat yükü:
62.23%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
3.15
Alış işlemleri:
330 (44.24%)
Satış işlemleri:
416 (55.76%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
4.03 USD
Ortalama kâr:
22.06 USD
Ortalama zarar:
-30.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-63.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-512.21 USD (3)
Aylık büyüme:
12.38%
Yıllık tahmin:
150.17%
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.15 USD
Maksimum:
953.85 USD (17.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.43% (953.85 USD)
Varlığa göre:
41.22% (755.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDp 293
USDJPYp 221
EURUSDp 149
GBPUSDp 52
EURJPYp 27
GBPJPYp 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDp 2.4K
USDJPYp 108
EURUSDp 324
GBPUSDp 38
EURJPYp 79
GBPJPYp 13
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDp 26K
USDJPYp 3.8K
EURUSDp 4.4K
GBPUSDp 280
EURJPYp 403
GBPJPYp 267
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +214.12 USD
En kötü işlem: -431 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +354.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -63.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.05.29 02:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 00:18
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 06:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 03:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 15:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 13:24
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 23:49
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.11 22:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.09 13:07
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.23% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.