SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AI Trade
Dimas Surya

AI Trade

Dimas Surya
0 avis
Fiabilité
46 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2024 176%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
746
Bénéfice trades:
492 (65.95%)
Perte trades:
254 (34.05%)
Meilleure transaction:
214.12 USD
Pire transaction:
-431.13 USD
Bénéfice brut:
10 853.95 USD (90 597 pips)
Perte brute:
-7 848.58 USD (55 943 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (354.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 472.80 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
7.65%
Charge de dépôt maximale:
62.23%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
3.15
Longs trades:
330 (44.24%)
Courts trades:
416 (55.76%)
Facteur de profit:
1.38
Rendement attendu:
4.03 USD
Bénéfice moyen:
22.06 USD
Perte moyenne:
-30.90 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-63.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-512.21 USD (3)
Croissance mensuelle:
13.44%
Prévision annuelle:
163.10%
Algo trading:
78%
Prélèvement par solde:
Absolu:
12.15 USD
Maximal:
953.85 USD (17.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.43% (953.85 USD)
Par fonds propres:
41.22% (755.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDp 293
USDJPYp 221
EURUSDp 149
GBPUSDp 52
EURJPYp 27
GBPJPYp 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDp 2.4K
USDJPYp 108
EURUSDp 324
GBPUSDp 38
EURJPYp 79
GBPJPYp 13
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDp 26K
USDJPYp 3.8K
EURUSDp 4.4K
GBPUSDp 280
EURJPYp 403
GBPJPYp 267
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +214.12 USD
Pire transaction: -431 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +354.40 USD
Perte consécutive maximale: -63.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.05.29 02:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 00:18
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 06:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 03:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 15:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 13:24
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 23:49
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.11 22:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.09 13:07
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.23% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AI Trade
100 USD par mois
176%
0
0
USD
2.5K
USD
46
78%
746
65%
8%
1.38
4.03
USD
41%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.