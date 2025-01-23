La strategia opera su diversi time frame sia in modo reverse sia breakout. Vi è un sistema di mediazione per recuperare i trade originali non azzeccati.

La strategia è più aggressiva della strategia Plutone. Si auspica a una maggiore performance.

Il capitale minimo consigliato è di 10.700 €/$ con leva minima di 1:500. è possibile utilizzare leve più basse con capitali più alti ad esempio: