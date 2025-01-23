SegnaliSezioni
Stefano Bauso

Between the Stars

Stefano Bauso
0 recensioni
46 settimane
0 / 0 USD
Copia per 90 USD al mese
crescita dal 2024 -34%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 678
Profit Trade:
1 030 (61.38%)
Loss Trade:
648 (38.62%)
Best Trade:
820.61 EUR
Worst Trade:
-480.98 EUR
Profitto lordo:
11 117.57 EUR (519 112 pips)
Perdita lorda:
-14 493.48 EUR (541 929 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (990.65 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 367.39 EUR (3)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
38.73%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
105
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
-0.42
Long Trade:
801 (47.74%)
Short Trade:
877 (52.26%)
Fattore di profitto:
0.77
Profitto previsto:
-2.01 EUR
Profitto medio:
10.79 EUR
Perdita media:
-22.37 EUR
Massime perdite consecutive:
28 (-1 681.69 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-4 979.71 EUR (22)
Crescita mensile:
-53.20%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 375.91 EUR
Massimale:
8 016.45 EUR (54.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.76% (8 016.45 EUR)
Per equità:
66.31% (7 802.04 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCADp 581
AUDCADp 568
AUDNZDp 529
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCADp 1.1K
AUDCADp 2.9K
AUDNZDp -7.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCADp 49K
AUDCADp 5.7K
AUDNZDp -74K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +820.61 EUR
Worst Trade: -481 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +990.65 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 681.69 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

La strategia opera su diversi time frame sia in modo reverse sia breakout. Vi è un sistema di mediazione per recuperare i trade originali non azzeccati.
La strategia è più aggressiva della strategia Plutone. Si auspica a una maggiore performance.
Il capitale minimo consigliato è di 10.700 €/$ con leva minima di 1:500. è possibile utilizzare leve più basse con capitali più alti ad esempio:

leva 1:30 -> 56500 €/$
leva 1:50 -> 37000 €/$
leva 1:100 -> 22300 €/$
leva 1:200 -> 15000 €/$
leva 1:500 -> 10650 €/$

Si SCONSIGLIA di applicare un approccio più aggressivo per non sovraesporsi. Per ridurre il rischio e l'esposizione, utilizzare un capitale maggiore o delle dimensioni delle operazioni più piccole.


Buon trading!


Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Between the Stars
90USD al mese
-34%
0
0
USD
6.6K
EUR
46
99%
1 678
61%
100%
0.76
-2.01
EUR
66%
1:500
Copia

