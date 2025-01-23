- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCADp
|581
|AUDCADp
|568
|AUDNZDp
|529
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCADp
|1.1K
|AUDCADp
|2.9K
|AUDNZDp
|-7.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCADp
|49K
|AUDCADp
|5.7K
|AUDNZDp
|-74K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
La strategia opera su diversi time frame sia in modo reverse sia breakout. Vi è un sistema di mediazione per recuperare i trade originali non azzeccati.
La strategia è più aggressiva della strategia Plutone. Si auspica a una maggiore performance.
Il capitale minimo consigliato è di 10.700 €/$ con leva minima di 1:500. è possibile utilizzare leve più basse con capitali più alti ad esempio:
Buon trading!
