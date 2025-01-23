The strategy operates on different time frames both in reverse and breakout mode. There is a mediation system to recover the original trades that were not successful.

The strategy is more aggressive than the Pluto strategy. A higher performance is expected.

The minimum recommended capital is 10,700 €/$ with a minimum leverage of 1:500. It is possible to use lower leverage with higher capital for example:

1:30 leverage -> 56,500 €/$

1:50 leverage -> 37,000 €/$

1:100 leverage -> 22,300 €/$

1:200 leverage -> 15,000 €/$

1:500 leverage -> 10,650 €/$

It is NOT RECOMMENDED to apply a more aggressive approach in order not to overexpose yourself. To reduce risk and exposure, use a larger capital or smaller trade sizes.



Happy trading!



