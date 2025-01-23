SinyallerBölümler
Stefano Bauso

Between the Stars

Stefano Bauso
0 inceleme
46 hafta
0 / 0 USD
Ayda 90 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -34%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 678
Kârla kapanan işlemler:
1 030 (61.38%)
Zararla kapanan işlemler:
648 (38.62%)
En iyi işlem:
820.61 EUR
En kötü işlem:
-480.98 EUR
Brüt kâr:
11 117.57 EUR (519 112 pips)
Brüt zarar:
-14 493.48 EUR (541 929 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (990.65 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 367.39 EUR (3)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
38.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
105
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
-0.42
Alış işlemleri:
801 (47.74%)
Satış işlemleri:
877 (52.26%)
Kâr faktörü:
0.77
Beklenen getiri:
-2.01 EUR
Ortalama kâr:
10.79 EUR
Ortalama zarar:
-22.37 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-1 681.69 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-4 979.71 EUR (22)
Aylık büyüme:
-53.20%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 375.91 EUR
Maksimum:
8 016.45 EUR (54.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.76% (8 016.45 EUR)
Varlığa göre:
66.31% (7 802.04 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCADp 581
AUDCADp 568
AUDNZDp 529
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCADp 1.1K
AUDCADp 2.9K
AUDNZDp -7.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCADp 49K
AUDCADp 5.7K
AUDNZDp -74K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +820.61 EUR
En kötü işlem: -481 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +990.65 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 681.69 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

The strategy operates on different time frames both in reverse and breakout mode. There is a mediation system to recover the original trades that were not successful.
The strategy is more aggressive than the Pluto strategy. A higher performance is expected.
The minimum recommended capital is 10,700 €/$ with a minimum leverage of 1:500. It is possible to use lower leverage with higher capital for example:

1:30 leverage -> 56,500 €/$
1:50 leverage -> 37,000 €/$
1:100 leverage -> 22,300 €/$
1:200 leverage -> 15,000 €/$
1:500 leverage -> 10,650 €/$

It is NOT RECOMMENDED to apply a more aggressive approach in order not to overexpose yourself. To reduce risk and exposure, use a larger capital or smaller trade sizes.


Happy trading!


İnceleme yok
2025.09.25 17:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 07:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.11 20:16
No swaps are charged
2025.06.11 20:16
No swaps are charged
2025.05.22 13:51
No swaps are charged on the signal account
2025.04.14 05:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 07:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 06:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 05:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 03:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
A large drawdown may occur on the account again
