Stefano Bauso

Between the Stars

Stefano Bauso
0 avis
46 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 90 USD par mois
croissance depuis 2024 -34%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 678
Bénéfice trades:
1 030 (61.38%)
Perte trades:
648 (38.62%)
Meilleure transaction:
820.61 EUR
Pire transaction:
-480.98 EUR
Bénéfice brut:
11 117.57 EUR (519 112 pips)
Perte brute:
-14 493.48 EUR (541 929 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (990.65 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 367.39 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
38.73%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
116
Temps de détention moyen:
10 jours
Facteur de récupération:
-0.42
Longs trades:
801 (47.74%)
Courts trades:
877 (52.26%)
Facteur de profit:
0.77
Rendement attendu:
-2.01 EUR
Bénéfice moyen:
10.79 EUR
Perte moyenne:
-22.37 EUR
Pertes consécutives maximales:
28 (-1 681.69 EUR)
Perte consécutive maximale:
-4 979.71 EUR (22)
Croissance mensuelle:
-53.20%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 375.91 EUR
Maximal:
8 016.45 EUR (54.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.76% (8 016.45 EUR)
Par fonds propres:
66.31% (7 802.04 EUR)

The strategy operates on different time frames both in reverse and breakout mode. There is a mediation system to recover the original trades that were not successful.
The strategy is more aggressive than the Pluto strategy. A higher performance is expected.
The minimum recommended capital is 10,700 €/$ with a minimum leverage of 1:500. It is possible to use lower leverage with higher capital for example:

1:30 leverage -> 56,500 €/$
1:50 leverage -> 37,000 €/$
1:100 leverage -> 22,300 €/$
1:200 leverage -> 15,000 €/$
1:500 leverage -> 10,650 €/$

It is NOT RECOMMENDED to apply a more aggressive approach in order not to overexpose yourself. To reduce risk and exposure, use a larger capital or smaller trade sizes.


Happy trading!


