- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NZDCADp
|581
|AUDCADp
|568
|AUDNZDp
|529
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NZDCADp
|1.1K
|AUDCADp
|2.9K
|AUDNZDp
|-7.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NZDCADp
|49K
|AUDCADp
|5.7K
|AUDNZDp
|-74K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
The strategy operates on different time frames both in reverse and breakout mode. There is a mediation system to recover the original trades that were not successful.
The strategy is more aggressive than the Pluto strategy. A higher performance is expected.
The minimum recommended capital is 10,700 €/$ with a minimum leverage of 1:500. It is possible to use lower leverage with higher capital for example:
1:30 leverage -> 56,500 €/$
1:50 leverage -> 37,000 €/$
1:100 leverage -> 22,300 €/$
1:200 leverage -> 15,000 €/$
1:500 leverage -> 10,650 €/$
It is NOT RECOMMENDED to apply a more aggressive approach in order not to overexpose yourself. To reduce risk and exposure, use a larger capital or smaller trade sizes.
Happy trading!
USD
EUR
EUR