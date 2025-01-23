SegnaliSezioni
Kevin Chaban Marc Abdel Azim

Negus Solutions

Kevin Chaban Marc Abdel Azim
0 recensioni
Affidabilità
43 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 7%
Darwinex-Live-2
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13 650
Profit Trade:
4 098 (30.02%)
Loss Trade:
9 552 (69.98%)
Best Trade:
1 120.19 USD
Worst Trade:
-718.47 USD
Profitto lordo:
245 057.04 USD (450 073 pips)
Perdita lorda:
-238 199.92 USD (440 793 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (1 980.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 972.54 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
71.41%
Massimo carico di deposito:
34.57%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
193
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.24
Long Trade:
6 920 (50.70%)
Short Trade:
6 730 (49.30%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.50 USD
Profitto medio:
59.80 USD
Perdita media:
-24.94 USD
Massime perdite consecutive:
48 (-1 102.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 765.06 USD (19)
Crescita mensile:
0.03%
Previsione annuale:
0.30%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 065.05 USD
Massimale:
28 860.41 USD (21.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.81% (28 804.24 USD)
Per equità:
0.28% (313.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WS30 13650
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WS30 6.9K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WS30 9.4K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 120.19 USD
Worst Trade: -718 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +1 980.41 USD
Massima perdita consecutiva: -1 102.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.23 15:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.24 06:54
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.22 16:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.14 14:26
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.58% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 18:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 17:35
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.69% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 14:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.06 23:48
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.84% of days out of 124 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.31 19:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.31 00:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.27 20:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 11:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.19 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.19 19:07
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.76% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.19 17:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.18 20:32
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.81% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 18:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.17 16:31
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.85% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
