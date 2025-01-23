SinyallerBölümler
Kevin Chaban Marc Abdel Azim

Negus Solutions

Kevin Chaban Marc Abdel Azim
0 inceleme
Güvenilirlik
43 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 7%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
13 650
Kârla kapanan işlemler:
4 098 (30.02%)
Zararla kapanan işlemler:
9 552 (69.98%)
En iyi işlem:
1 120.19 USD
En kötü işlem:
-718.47 USD
Brüt kâr:
245 057.04 USD (450 073 pips)
Brüt zarar:
-238 199.92 USD (440 793 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (1 980.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 972.54 USD (17)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
71.41%
Maks. mevduat yükü:
34.57%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
193
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.24
Alış işlemleri:
6 920 (50.70%)
Satış işlemleri:
6 730 (49.30%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.50 USD
Ortalama kâr:
59.80 USD
Ortalama zarar:
-24.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
48 (-1 102.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 765.06 USD (19)
Aylık büyüme:
0.02%
Yıllık tahmin:
0.30%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 065.05 USD
Maksimum:
28 860.41 USD (21.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.81% (28 804.24 USD)
Varlığa göre:
0.28% (313.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WS30 13650
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WS30 6.9K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WS30 9.4K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 120.19 USD
En kötü işlem: -718 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +1 980.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 102.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Negus Solutions
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
108K
USD
43
100%
13 650
30%
71%
1.02
0.50
USD
22%
1:200
