Kevin Chaban Marc Abdel Azim

Negus Solutions

Kevin Chaban Marc Abdel Azim
0 avis
Fiabilité
43 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 7%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
13 633
Bénéfice trades:
4 088 (29.98%)
Perte trades:
9 545 (70.01%)
Meilleure transaction:
1 120.19 USD
Pire transaction:
-718.47 USD
Bénéfice brut:
245 037.65 USD (449 420 pips)
Perte brute:
-238 191.92 USD (440 531 pips)
Gains consécutifs maximales:
45 (1 980.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 972.54 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
71.41%
Charge de dépôt maximale:
34.57%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
185
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.24
Longs trades:
6 912 (50.70%)
Courts trades:
6 721 (49.30%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.50 USD
Bénéfice moyen:
59.94 USD
Perte moyenne:
-24.95 USD
Pertes consécutives maximales:
48 (-1 102.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 765.06 USD (19)
Croissance mensuelle:
0.02%
Prévision annuelle:
0.17%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 065.05 USD
Maximal:
28 860.41 USD (21.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.81% (28 804.24 USD)
Par fonds propres:
0.28% (313.82 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WS30 13633
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WS30 6.8K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WS30 9K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 120.19 USD
Pire transaction: -718 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 19
Bénéfice consécutif maximal: +1 980.41 USD
Perte consécutive maximale: -1 102.58 USD

Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Negus Solutions
30 USD par mois
7%
0
0
USD
108K
USD
43
100%
13 633
29%
71%
1.02
0.50
USD
22%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.