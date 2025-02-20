- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
870
Profit Trade:
521 (59.88%)
Loss Trade:
349 (40.11%)
Best Trade:
263.20 USD
Worst Trade:
-225.10 USD
Profitto lordo:
10 403.85 USD (745 851 pips)
Perdita lorda:
-7 333.82 USD (432 768 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (255.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
702.91 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
57.38%
Massimo carico di deposito:
18.28%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
2.05
Long Trade:
870 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
3.53 USD
Profitto medio:
19.97 USD
Perdita media:
-21.01 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-351.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-861.32 USD (11)
Crescita mensile:
48.64%
Previsione annuale:
593.03%
Algo trading:
84%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.85 USD
Massimale:
1 494.08 USD (52.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.98% (1 494.08 USD)
Per equità:
29.79% (261.55 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|870
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|313K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +263.20 USD
Worst Trade: -225 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +255.15 USD
Massima perdita consecutiva: -351.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.68 × 6356
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real3
|3.83 × 6
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.51 × 152
|
RoboForex-Pro
|8.33 × 6
cry