Matheus Teixeira Nascimento

XAUUSD INFINITY

Matheus Teixeira Nascimento
1 recensione
Affidabilità
41 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 341%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
870
Profit Trade:
521 (59.88%)
Loss Trade:
349 (40.11%)
Best Trade:
263.20 USD
Worst Trade:
-225.10 USD
Profitto lordo:
10 403.85 USD (745 851 pips)
Perdita lorda:
-7 333.82 USD (432 768 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (255.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
702.91 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
57.38%
Massimo carico di deposito:
18.28%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
2.05
Long Trade:
870 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
3.53 USD
Profitto medio:
19.97 USD
Perdita media:
-21.01 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-351.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-861.32 USD (11)
Crescita mensile:
48.64%
Previsione annuale:
593.03%
Algo trading:
84%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.85 USD
Massimale:
1 494.08 USD (52.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.98% (1 494.08 USD)
Per equità:
29.79% (261.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 870
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 313K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +263.20 USD
Worst Trade: -225 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +255.15 USD
Massima perdita consecutiva: -351.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.68 × 6356
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real3
3.83 × 6
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.51 × 152
RoboForex-Pro
8.33 × 6
Valutazione media:
Nhut Anh Phan
1356
Nhut Anh Phan 2025.02.20 03:57 
 

cry

2025.09.26 20:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 17:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 14:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 13:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 09:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 19:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.74% of days out of 274 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 18:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 13:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 05:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 16:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 23:57
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.87% of days out of 267 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 06:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 05:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 03:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 02:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 00:08
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.98% of days out of 261 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 00:06
Share of days for 80% of growth is too low
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
XAUUSD INFINITY
30USD al mese
341%
0
0
USD
1.8K
USD
41
84%
870
59%
57%
1.41
3.53
USD
53%
1:500
