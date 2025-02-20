- Büyüme
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
870
Kârla kapanan işlemler:
521 (59.88%)
Zararla kapanan işlemler:
349 (40.11%)
En iyi işlem:
263.20 USD
En kötü işlem:
-225.10 USD
Brüt kâr:
10 403.85 USD (745 851 pips)
Brüt zarar:
-7 333.82 USD (432 768 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (255.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
702.91 USD (17)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
57.38%
Maks. mevduat yükü:
18.28%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
2.05
Alış işlemleri:
870 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
3.53 USD
Ortalama kâr:
19.97 USD
Ortalama zarar:
-21.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-351.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-861.32 USD (11)
Aylık büyüme:
47.39%
Yıllık tahmin:
575.04%
Algo alım-satım:
84%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.85 USD
Maksimum:
1 494.08 USD (52.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.98% (1 494.08 USD)
Varlığa göre:
29.79% (261.55 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|870
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|313K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +263.20 USD
En kötü işlem: -225 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +255.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -351.56 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.68 × 6356
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real3
|3.83 × 6
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.51 × 152
|
RoboForex-Pro
|8.33 × 6
cry