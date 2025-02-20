SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / XAUUSD INFINITY
Matheus Teixeira Nascimento

XAUUSD INFINITY

Matheus Teixeira Nascimento
1 inceleme
Güvenilirlik
41 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 341%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
870
Kârla kapanan işlemler:
521 (59.88%)
Zararla kapanan işlemler:
349 (40.11%)
En iyi işlem:
263.20 USD
En kötü işlem:
-225.10 USD
Brüt kâr:
10 403.85 USD (745 851 pips)
Brüt zarar:
-7 333.82 USD (432 768 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (255.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
702.91 USD (17)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
57.38%
Maks. mevduat yükü:
18.28%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
2.05
Alış işlemleri:
870 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
3.53 USD
Ortalama kâr:
19.97 USD
Ortalama zarar:
-21.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-351.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-861.32 USD (11)
Aylık büyüme:
47.39%
Yıllık tahmin:
575.04%
Algo alım-satım:
84%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.85 USD
Maksimum:
1 494.08 USD (52.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.98% (1 494.08 USD)
Varlığa göre:
29.79% (261.55 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 870
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 313K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +263.20 USD
En kötü işlem: -225 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +255.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -351.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.68 × 6356
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real3
3.83 × 6
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.51 × 152
RoboForex-Pro
8.33 × 6
Ortalama derecelendirme:
Nhut Anh Phan
1356
Nhut Anh Phan 2025.02.20 03:57 
 

cry

2025.09.26 20:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 17:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 14:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 13:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 09:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 19:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.74% of days out of 274 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 18:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 13:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 05:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 16:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 23:57
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.87% of days out of 267 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 06:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 05:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 03:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 02:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 00:08
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.98% of days out of 261 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 00:06
Share of days for 80% of growth is too low
