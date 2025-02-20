SignauxSections
XAUUSD INFINITY
Matheus Teixeira Nascimento

XAUUSD INFINITY

Matheus Teixeira Nascimento
1 avis
Fiabilité
41 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 336%
Tickmill-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
866
Bénéfice trades:
517 (59.69%)
Perte trades:
349 (40.30%)
Meilleure transaction:
263.20 USD
Pire transaction:
-225.10 USD
Bénéfice brut:
10 383.91 USD (744 673 pips)
Perte brute:
-7 333.82 USD (432 768 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (255.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
702.91 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
57.38%
Charge de dépôt maximale:
18.28%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
2.04
Longs trades:
866 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.42
Rendement attendu:
3.52 USD
Bénéfice moyen:
20.08 USD
Perte moyenne:
-21.01 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-351.56 USD)
Perte consécutive maximale:
-861.32 USD (11)
Croissance mensuelle:
49.11%
Prévision annuelle:
595.91%
Algo trading:
84%
Prélèvement par solde:
Absolu:
17.85 USD
Maximal:
1 494.08 USD (52.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.98% (1 494.08 USD)
Par fonds propres:
29.79% (261.55 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 866
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 312K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +263.20 USD
Pire transaction: -225 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +255.15 USD
Perte consécutive maximale: -351.56 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.68 × 6356
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
Exness-MT5Real3
6.00 × 6
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.51 × 152
TradeMaxGlobal-Live
8.31 × 35
17 plus...
Note moyenne:
Nhut Anh Phan
1356
Nhut Anh Phan 2025.02.20 03:57 
 

cry

2025.09.22 14:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 13:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 09:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 19:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.74% of days out of 274 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 18:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 13:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 05:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 16:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 23:57
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.87% of days out of 267 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 06:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 05:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 03:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 02:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 00:08
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.98% of days out of 261 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 00:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 17:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 09:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
XAUUSD INFINITY
30 USD par mois
336%
0
0
USD
1.7K
USD
41
84%
866
59%
57%
1.41
3.52
USD
53%
1:500
