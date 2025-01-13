SegnaliSezioni
Jhon Henry Aguilar Alvarez

Edearfuturos

Jhon Henry Aguilar Alvarez
0 recensioni
Affidabilità
51 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 6%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
242
Profit Trade:
171 (70.66%)
Loss Trade:
71 (29.34%)
Best Trade:
5 103.00 USD
Worst Trade:
-5 131.50 USD
Profitto lordo:
165 884.38 USD (1 166 924 pips)
Perdita lorda:
-110 210.13 USD (206 890 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (22 281.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22 281.50 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
6.91%
Massimo carico di deposito:
20.25%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
4.52
Long Trade:
162 (66.94%)
Short Trade:
80 (33.06%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
230.06 USD
Profitto medio:
970.08 USD
Perdita media:
-1 552.26 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-9 837.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9 837.50 USD (5)
Crescita mensile:
-0.44%
Previsione annuale:
-5.37%
Algo trading:
36%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 229.50 USD
Massimale:
12 328.00 USD (1.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.19% (12 265.00 USD)
Per equità:
0.43% (4 500.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ZS_H 34
ZL_Z 28
ZL_H 23
ZS_K 22
ZL_K 22
ES_Z 13
ZS_X 13
ZL_N 11
ZS_N 10
ES_H 9
LE_V 7
ZM_H 6
ZL_Q 6
ZN_U 5
ZN_M 4
GC_Q 4
ZS_Q 3
6C_Z 2
NG_G 2
6B_M 2
CL_K 2
ZM_Z 2
ZC_Z 1
CL_F 1
CL_J 1
SI_N 1
GC_M 1
6E_M 1
LE_Q 1
NG_Q 1
KE_U 1
GC_V 1
6E_U 1
SI_U 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ZS_H 24K
ZL_Z 7.5K
ZL_H 4.9K
ZS_K 5.9K
ZL_K 1.8K
ES_Z -581
ZS_X 11K
ZL_N 9.2K
ZS_N 433
ES_H -6.1K
LE_V 1.5K
ZM_H -7.7K
ZL_Q -3.2K
ZN_U 808
ZN_M -50
GC_Q 4.6K
ZS_Q 658
6C_Z -980
NG_G 416
6B_M -1.9K
CL_K 308
ZM_Z 144
ZC_Z -2.5K
CL_F -796
CL_J 44
SI_N 94
GC_M 614
6E_M -222
LE_Q 970
NG_Q 1.5K
KE_U 175
GC_V 1.5K
6E_U 89
SI_U 1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ZS_H 5.2K
ZL_Z 144
ZL_H 144
ZS_K 1.3K
ZL_K -19
ES_Z 2K
ZS_X 3.5K
ZL_N 102
ZS_N -25
ES_H -7.2K
LE_V 600
ZM_H -94
ZL_Q -11
ZN_U 438K
ZN_M 516K
GC_Q 459
ZS_Q 175
6C_Z -58
NG_G 21
6B_M -118
CL_K 30
ZM_Z 2
ZC_Z -250
CL_F -78
CL_J 5
SI_N 19
GC_M 61
6E_M -85
LE_Q 500
NG_Q 50
KE_U 25
GC_V 155
6E_U 75
SI_U 205
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 103.00 USD
Worst Trade: -5 132 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +22 281.50 USD
Massima perdita consecutiva: -9 837.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.03 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.28 13:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 17:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 20:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.04 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.02 18:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.16 16:51
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.15 17:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.15 16:25
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Edearfuturos
30USD al mese
6%
0
0
USD
1.1M
USD
51
36%
242
70%
7%
1.50
230.06
USD
1%
1:200
