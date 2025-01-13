SignauxSections
Jhon Henry Aguilar Alvarez

Edearfuturos

Jhon Henry Aguilar Alvarez
0 avis
Fiabilité
51 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 6%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
242
Bénéfice trades:
171 (70.66%)
Perte trades:
71 (29.34%)
Meilleure transaction:
5 103.00 USD
Pire transaction:
-5 131.50 USD
Bénéfice brut:
165 884.38 USD (1 166 924 pips)
Perte brute:
-110 210.13 USD (206 890 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (22 281.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
22 281.50 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
6.91%
Charge de dépôt maximale:
20.25%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
4.52
Longs trades:
162 (66.94%)
Courts trades:
80 (33.06%)
Facteur de profit:
1.51
Rendement attendu:
230.06 USD
Bénéfice moyen:
970.08 USD
Perte moyenne:
-1 552.26 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-9 837.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-9 837.50 USD (5)
Croissance mensuelle:
-0.44%
Prévision annuelle:
-5.37%
Algo trading:
36%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 229.50 USD
Maximal:
12 328.00 USD (1.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.19% (12 265.00 USD)
Par fonds propres:
0.43% (4 500.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ZS_H 34
ZL_Z 28
ZL_H 23
ZS_K 22
ZL_K 22
ES_Z 13
ZS_X 13
ZL_N 11
ZS_N 10
ES_H 9
LE_V 7
ZM_H 6
ZL_Q 6
ZN_U 5
ZN_M 4
GC_Q 4
ZS_Q 3
6C_Z 2
NG_G 2
6B_M 2
CL_K 2
ZM_Z 2
ZC_Z 1
CL_F 1
CL_J 1
SI_N 1
GC_M 1
6E_M 1
LE_Q 1
NG_Q 1
KE_U 1
GC_V 1
6E_U 1
SI_U 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ZS_H 24K
ZL_Z 7.5K
ZL_H 4.9K
ZS_K 5.9K
ZL_K 1.8K
ES_Z -581
ZS_X 11K
ZL_N 9.2K
ZS_N 433
ES_H -6.1K
LE_V 1.5K
ZM_H -7.7K
ZL_Q -3.2K
ZN_U 808
ZN_M -50
GC_Q 4.6K
ZS_Q 658
6C_Z -980
NG_G 416
6B_M -1.9K
CL_K 308
ZM_Z 144
ZC_Z -2.5K
CL_F -796
CL_J 44
SI_N 94
GC_M 614
6E_M -222
LE_Q 970
NG_Q 1.5K
KE_U 175
GC_V 1.5K
6E_U 89
SI_U 1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ZS_H 5.2K
ZL_Z 144
ZL_H 144
ZS_K 1.3K
ZL_K -19
ES_Z 2K
ZS_X 3.5K
ZL_N 102
ZS_N -25
ES_H -7.2K
LE_V 600
ZM_H -94
ZL_Q -11
ZN_U 438K
ZN_M 516K
GC_Q 459
ZS_Q 175
6C_Z -58
NG_G 21
6B_M -118
CL_K 30
ZM_Z 2
ZC_Z -250
CL_F -78
CL_J 5
SI_N 19
GC_M 61
6E_M -85
LE_Q 500
NG_Q 50
KE_U 25
GC_V 155
6E_U 75
SI_U 205
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 103.00 USD
Pire transaction: -5 132 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +22 281.50 USD
Perte consécutive maximale: -9 837.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.03 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.28 13:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 17:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 20:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.04 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.02 18:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.16 16:51
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.15 17:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.15 16:25
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
