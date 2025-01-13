SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Edearfuturos
Jhon Henry Aguilar Alvarez

Edearfuturos

Jhon Henry Aguilar Alvarez
0 inceleme
Güvenilirlik
51 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 6%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
242
Kârla kapanan işlemler:
171 (70.66%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (29.34%)
En iyi işlem:
5 103.00 USD
En kötü işlem:
-5 131.50 USD
Brüt kâr:
165 884.38 USD (1 166 924 pips)
Brüt zarar:
-110 210.13 USD (206 890 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (22 281.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22 281.50 USD (23)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
6.91%
Maks. mevduat yükü:
20.25%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
4.52
Alış işlemleri:
162 (66.94%)
Satış işlemleri:
80 (33.06%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
230.06 USD
Ortalama kâr:
970.08 USD
Ortalama zarar:
-1 552.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-9 837.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9 837.50 USD (5)
Aylık büyüme:
-0.44%
Yıllık tahmin:
-5.37%
Algo alım-satım:
36%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 229.50 USD
Maksimum:
12 328.00 USD (1.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.19% (12 265.00 USD)
Varlığa göre:
0.43% (4 500.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ZS_H 34
ZL_Z 28
ZL_H 23
ZS_K 22
ZL_K 22
ES_Z 13
ZS_X 13
ZL_N 11
ZS_N 10
ES_H 9
LE_V 7
ZM_H 6
ZL_Q 6
ZN_U 5
ZN_M 4
GC_Q 4
ZS_Q 3
6C_Z 2
NG_G 2
6B_M 2
CL_K 2
ZM_Z 2
ZC_Z 1
CL_F 1
CL_J 1
SI_N 1
GC_M 1
6E_M 1
LE_Q 1
NG_Q 1
KE_U 1
GC_V 1
6E_U 1
SI_U 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ZS_H 24K
ZL_Z 7.5K
ZL_H 4.9K
ZS_K 5.9K
ZL_K 1.8K
ES_Z -581
ZS_X 11K
ZL_N 9.2K
ZS_N 433
ES_H -6.1K
LE_V 1.5K
ZM_H -7.7K
ZL_Q -3.2K
ZN_U 808
ZN_M -50
GC_Q 4.6K
ZS_Q 658
6C_Z -980
NG_G 416
6B_M -1.9K
CL_K 308
ZM_Z 144
ZC_Z -2.5K
CL_F -796
CL_J 44
SI_N 94
GC_M 614
6E_M -222
LE_Q 970
NG_Q 1.5K
KE_U 175
GC_V 1.5K
6E_U 89
SI_U 1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ZS_H 5.2K
ZL_Z 144
ZL_H 144
ZS_K 1.3K
ZL_K -19
ES_Z 2K
ZS_X 3.5K
ZL_N 102
ZS_N -25
ES_H -7.2K
LE_V 600
ZM_H -94
ZL_Q -11
ZN_U 438K
ZN_M 516K
GC_Q 459
ZS_Q 175
6C_Z -58
NG_G 21
6B_M -118
CL_K 30
ZM_Z 2
ZC_Z -250
CL_F -78
CL_J 5
SI_N 19
GC_M 61
6E_M -85
LE_Q 500
NG_Q 50
KE_U 25
GC_V 155
6E_U 75
SI_U 205
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 103.00 USD
En kötü işlem: -5 132 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +22 281.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -9 837.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.03 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.28 13:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 17:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 20:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.04 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.02 18:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.16 16:51
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.15 17:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.15 16:25
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Edearfuturos
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
1.1M
USD
51
36%
242
70%
7%
1.50
230.06
USD
1%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.