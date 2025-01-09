SegnaliSezioni
Kiara Anishka Buhari

GO ONE

Kiara Anishka Buhari
0 recensioni
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 -6%
GoMarkets-Real 10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
786
Profit Trade:
557 (70.86%)
Loss Trade:
229 (29.13%)
Best Trade:
30.48 USD
Worst Trade:
-94.85 USD
Profitto lordo:
2 435.14 USD (165 963 pips)
Perdita lorda:
-2 554.86 USD (148 453 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (202.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
202.83 USD (28)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
79.89%
Massimo carico di deposito:
4.69%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
-0.22
Long Trade:
433 (55.09%)
Short Trade:
353 (44.91%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.15 USD
Profitto medio:
4.37 USD
Perdita media:
-11.16 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-15.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-270.52 USD (5)
Crescita mensile:
3.11%
Previsione annuale:
37.73%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
256.04 USD
Massimale:
539.03 USD (23.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.61% (539.03 USD)
Per equità:
12.56% (260.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 195
USDJPY 182
EURUSD 127
USDCAD 102
GBPUSD 41
GBPJPY 34
AUDUSD 31
EURGBP 20
USDCHF 17
NZDUSD 14
AUDCAD 12
EURJPY 8
GBPCHF 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 49
USDJPY -83
EURUSD 75
USDCAD -2
GBPUSD -60
GBPJPY 112
AUDUSD -50
EURGBP -26
USDCHF -93
NZDUSD -19
AUDCAD -16
EURJPY -4
GBPCHF -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.5K
USDJPY 4.5K
EURUSD 3.1K
USDCAD 691
GBPUSD -1.2K
GBPJPY 16K
AUDUSD -920
EURGBP -352
USDCHF -1.8K
NZDUSD -339
AUDCAD -324
EURJPY -104
GBPCHF -43
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.48 USD
Worst Trade: -95 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +202.83 USD
Massima perdita consecutiva: -15.87 USD

This is a test account. Pls do not copy 
2025.04.22 23:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.16 18:22
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 20:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.14 02:18
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.08% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 10:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 07:56
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.08 19:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 00:20
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.6% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 07:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.18 15:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.04 20:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.04 19:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.04 15:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.04 11:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.03 12:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.26 14:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.12 13:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.23 18:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.10 16:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.09 12:41
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
