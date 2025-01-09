SinyallerBölümler
Kiara Anishka Buhari

GO ONE

Kiara Anishka Buhari
0 inceleme
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -6%
GoMarkets-Real 10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
786
Kârla kapanan işlemler:
557 (70.86%)
Zararla kapanan işlemler:
229 (29.13%)
En iyi işlem:
30.48 USD
En kötü işlem:
-94.85 USD
Brüt kâr:
2 435.14 USD (165 963 pips)
Brüt zarar:
-2 554.86 USD (148 453 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (202.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
202.83 USD (28)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
79.89%
Maks. mevduat yükü:
4.69%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
-0.22
Alış işlemleri:
433 (55.09%)
Satış işlemleri:
353 (44.91%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.15 USD
Ortalama kâr:
4.37 USD
Ortalama zarar:
-11.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-15.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-270.52 USD (5)
Aylık büyüme:
3.11%
Yıllık tahmin:
37.73%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
256.04 USD
Maksimum:
539.03 USD (23.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.61% (539.03 USD)
Varlığa göre:
12.56% (260.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 195
USDJPY 182
EURUSD 127
USDCAD 102
GBPUSD 41
GBPJPY 34
AUDUSD 31
EURGBP 20
USDCHF 17
NZDUSD 14
AUDCAD 12
EURJPY 8
GBPCHF 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 49
USDJPY -83
EURUSD 75
USDCAD -2
GBPUSD -60
GBPJPY 112
AUDUSD -50
EURGBP -26
USDCHF -93
NZDUSD -19
AUDCAD -16
EURJPY -4
GBPCHF -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -1.5K
USDJPY 4.5K
EURUSD 3.1K
USDCAD 691
GBPUSD -1.2K
GBPJPY 16K
AUDUSD -920
EURGBP -352
USDCHF -1.8K
NZDUSD -339
AUDCAD -324
EURJPY -104
GBPCHF -43
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.48 USD
En kötü işlem: -95 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +202.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GoMarkets-Real 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This is a test account. Pls do not copy 
İnceleme yok
2025.04.22 23:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.16 18:22
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 20:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.14 02:18
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.08% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 10:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 07:56
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.08 19:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 00:20
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.6% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 07:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.18 15:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.04 20:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.04 19:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.04 15:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.04 11:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.03 12:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.26 14:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.12 13:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.23 18:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.10 16:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.09 12:41
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
