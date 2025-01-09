- Büyüme
İşlemler:
786
Kârla kapanan işlemler:
557 (70.86%)
Zararla kapanan işlemler:
229 (29.13%)
En iyi işlem:
30.48 USD
En kötü işlem:
-94.85 USD
Brüt kâr:
2 435.14 USD (165 963 pips)
Brüt zarar:
-2 554.86 USD (148 453 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (202.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
202.83 USD (28)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
79.89%
Maks. mevduat yükü:
4.69%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
-0.22
Alış işlemleri:
433 (55.09%)
Satış işlemleri:
353 (44.91%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.15 USD
Ortalama kâr:
4.37 USD
Ortalama zarar:
-11.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-15.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-270.52 USD (5)
Aylık büyüme:
3.11%
Yıllık tahmin:
37.73%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
256.04 USD
Maksimum:
539.03 USD (23.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.61% (539.03 USD)
Varlığa göre:
12.56% (260.88 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|195
|USDJPY
|182
|EURUSD
|127
|USDCAD
|102
|GBPUSD
|41
|GBPJPY
|34
|AUDUSD
|31
|EURGBP
|20
|USDCHF
|17
|NZDUSD
|14
|AUDCAD
|12
|EURJPY
|8
|GBPCHF
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|49
|USDJPY
|-83
|EURUSD
|75
|USDCAD
|-2
|GBPUSD
|-60
|GBPJPY
|112
|AUDUSD
|-50
|EURGBP
|-26
|USDCHF
|-93
|NZDUSD
|-19
|AUDCAD
|-16
|EURJPY
|-4
|GBPCHF
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-1.5K
|USDJPY
|4.5K
|EURUSD
|3.1K
|USDCAD
|691
|GBPUSD
|-1.2K
|GBPJPY
|16K
|AUDUSD
|-920
|EURGBP
|-352
|USDCHF
|-1.8K
|NZDUSD
|-339
|AUDCAD
|-324
|EURJPY
|-104
|GBPCHF
|-43
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
En iyi işlem: +30.48 USD
En kötü işlem: -95 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +202.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GoMarkets-Real 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This is a test account. Pls do not copy
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
-6%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
38
100%
786
70%
80%
0.95
-0.15
USD
USD
24%
1:500