Kiara Anishka Buhari

GO ONE

Kiara Anishka Buhari
0 avis
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 -6%
GoMarkets-Real 10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
783
Bénéfice trades:
554 (70.75%)
Perte trades:
229 (29.25%)
Meilleure transaction:
30.48 USD
Pire transaction:
-94.85 USD
Bénéfice brut:
2 426.67 USD (165 685 pips)
Perte brute:
-2 554.86 USD (148 453 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (202.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
202.83 USD (28)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
79.89%
Charge de dépôt maximale:
4.69%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
-0.24
Longs trades:
431 (55.04%)
Courts trades:
352 (44.96%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-0.16 USD
Bénéfice moyen:
4.38 USD
Perte moyenne:
-11.16 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-15.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-270.52 USD (5)
Croissance mensuelle:
3.39%
Prévision annuelle:
42.66%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
256.04 USD
Maximal:
539.03 USD (23.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.61% (539.03 USD)
Par fonds propres:
12.56% (260.88 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 195
USDJPY 182
EURUSD 126
USDCAD 100
GBPUSD 41
GBPJPY 34
AUDUSD 31
EURGBP 20
USDCHF 17
NZDUSD 14
AUDCAD 12
EURJPY 8
GBPCHF 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 49
USDJPY -83
EURUSD 72
USDCAD -7
GBPUSD -60
GBPJPY 112
AUDUSD -50
EURGBP -26
USDCHF -93
NZDUSD -19
AUDCAD -16
EURJPY -4
GBPCHF -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -1.5K
USDJPY 4.5K
EURUSD 3K
USDCAD 503
GBPUSD -1.2K
GBPJPY 16K
AUDUSD -920
EURGBP -352
USDCHF -1.8K
NZDUSD -339
AUDCAD -324
EURJPY -104
GBPCHF -43
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.48 USD
Pire transaction: -95 USD
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +202.83 USD
Perte consécutive maximale: -15.87 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GoMarkets-Real 10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

This is a test account. Pls do not copy 
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GO ONE
999 USD par mois
-6%
0
0
USD
1.9K
USD
38
100%
783
70%
80%
0.94
-0.16
USD
24%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.