Trade:
313
Profit Trade:
264 (84.34%)
Loss Trade:
49 (15.65%)
Best Trade:
649.55 USD
Worst Trade:
-483.64 USD
Profitto lordo:
17 689.52 USD (184 086 pips)
Perdita lorda:
-3 636.11 USD (100 656 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (2 152.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 755.52 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.13%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
10.08
Long Trade:
168 (53.67%)
Short Trade:
145 (46.33%)
Fattore di profitto:
4.86
Profitto previsto:
44.90 USD
Profitto medio:
67.01 USD
Perdita media:
-74.21 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-121.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 394.67 USD (3)
Crescita mensile:
24.18%
Previsione annuale:
293.35%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 394.67 USD (8.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.26% (1 394.67 USD)
Per equità:
32.00% (1 629.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|53
|EURNZD
|47
|EURAUD
|46
|AUDCHF
|44
|GBPNZD
|42
|CHFJPY
|41
|CADJPY
|40
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|3.8K
|EURNZD
|2.5K
|EURAUD
|2.8K
|AUDCHF
|987
|GBPNZD
|2.9K
|CHFJPY
|106
|CADJPY
|988
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|10K
|EURNZD
|16K
|EURAUD
|30K
|AUDCHF
|8.6K
|GBPNZD
|28K
|CHFJPY
|-19K
|CADJPY
|9.8K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
Utilizing market reversal strategies, this account trades 7 currency pairs within Group D: GBPUSD, EURAUD, EURNZD, GBPNZD, AUDCHF, CADJPY, and CHFJPY.
A $2,500 deposit is needed to copy this signal.
Non ci sono recensioni
