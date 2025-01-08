SegnaliSezioni
Eshak Mansur Mohammed

D GROUP MRA

Eshak Mansur Mohammed
0 recensioni
Affidabilità
39 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 251%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
313
Profit Trade:
264 (84.34%)
Loss Trade:
49 (15.65%)
Best Trade:
649.55 USD
Worst Trade:
-483.64 USD
Profitto lordo:
17 689.52 USD (184 086 pips)
Perdita lorda:
-3 636.11 USD (100 656 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (2 152.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 755.52 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.13%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
10.08
Long Trade:
168 (53.67%)
Short Trade:
145 (46.33%)
Fattore di profitto:
4.86
Profitto previsto:
44.90 USD
Profitto medio:
67.01 USD
Perdita media:
-74.21 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-121.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 394.67 USD (3)
Crescita mensile:
24.18%
Previsione annuale:
293.35%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 394.67 USD (8.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.26% (1 394.67 USD)
Per equità:
32.00% (1 629.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 53
EURNZD 47
EURAUD 46
AUDCHF 44
GBPNZD 42
CHFJPY 41
CADJPY 40
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 3.8K
EURNZD 2.5K
EURAUD 2.8K
AUDCHF 987
GBPNZD 2.9K
CHFJPY 106
CADJPY 988
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 10K
EURNZD 16K
EURAUD 30K
AUDCHF 8.6K
GBPNZD 28K
CHFJPY -19K
CADJPY 9.8K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +649.55 USD
Worst Trade: -484 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +2 152.26 USD
Massima perdita consecutiva: -121.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Utilizing market reversal strategies, this account trades 7 currency pairs within Group D: GBPUSD, EURAUD, EURNZD, GBPNZD, AUDCHF, CADJPY, and CHFJPY. 

A $2,500 deposit is needed to copy this signal.
2025.03.13 11:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.11 19:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 14:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.06 19:32
No swaps are charged on the signal account
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.01.27 13:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.14 00:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.13 23:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.10 13:39
No swaps are charged on the signal account
2025.01.08 23:32
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.01.08 23:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.08 23:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.