SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / D GROUP MRA
Eshak Mansur Mohammed

D GROUP MRA

Eshak Mansur Mohammed
0 inceleme
Güvenilirlik
39 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 251%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
313
Kârla kapanan işlemler:
264 (84.34%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (15.65%)
En iyi işlem:
649.55 USD
En kötü işlem:
-483.64 USD
Brüt kâr:
17 689.52 USD (184 086 pips)
Brüt zarar:
-3 636.11 USD (100 656 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (2 152.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 755.52 USD (13)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
10.08
Alış işlemleri:
168 (53.67%)
Satış işlemleri:
145 (46.33%)
Kâr faktörü:
4.86
Beklenen getiri:
44.90 USD
Ortalama kâr:
67.01 USD
Ortalama zarar:
-74.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-121.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 394.67 USD (3)
Aylık büyüme:
20.76%
Yıllık tahmin:
251.90%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 394.67 USD (8.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.26% (1 394.67 USD)
Varlığa göre:
32.00% (1 629.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 53
EURNZD 47
EURAUD 46
AUDCHF 44
GBPNZD 42
CHFJPY 41
CADJPY 40
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 3.8K
EURNZD 2.5K
EURAUD 2.8K
AUDCHF 987
GBPNZD 2.9K
CHFJPY 106
CADJPY 988
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 10K
EURNZD 16K
EURAUD 30K
AUDCHF 8.6K
GBPNZD 28K
CHFJPY -19K
CADJPY 9.8K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +649.55 USD
En kötü işlem: -484 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +2 152.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -121.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Utilizing market reversal strategies, this account trades 7 currency pairs within Group D: GBPUSD, EURAUD, EURNZD, GBPNZD, AUDCHF, CADJPY, and CHFJPY. 

A $2,500 deposit is needed to copy this signal.
İnceleme yok
2025.03.13 11:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.11 19:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 14:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.06 19:32
No swaps are charged on the signal account
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.01.27 13:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.14 00:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.13 23:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.10 13:39
No swaps are charged on the signal account
2025.01.08 23:32
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.01.08 23:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.08 23:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
