Eshak Mansur Mohammed

D GROUP MRA

Eshak Mansur Mohammed
0 avis
Fiabilité
39 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 251%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
313
Bénéfice trades:
264 (84.34%)
Perte trades:
49 (15.65%)
Meilleure transaction:
649.55 USD
Pire transaction:
-483.64 USD
Bénéfice brut:
17 689.52 USD (184 086 pips)
Perte brute:
-3 636.11 USD (100 656 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (2 152.26 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 755.52 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.48
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.13%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
10.08
Longs trades:
168 (53.67%)
Courts trades:
145 (46.33%)
Facteur de profit:
4.86
Rendement attendu:
44.90 USD
Bénéfice moyen:
67.01 USD
Perte moyenne:
-74.21 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-121.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 394.67 USD (3)
Croissance mensuelle:
24.18%
Prévision annuelle:
293.35%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 394.67 USD (8.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.26% (1 394.67 USD)
Par fonds propres:
32.00% (1 629.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 53
EURNZD 47
EURAUD 46
AUDCHF 44
GBPNZD 42
CHFJPY 41
CADJPY 40
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 3.8K
EURNZD 2.5K
EURAUD 2.8K
AUDCHF 987
GBPNZD 2.9K
CHFJPY 106
CADJPY 988
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 10K
EURNZD 16K
EURAUD 30K
AUDCHF 8.6K
GBPNZD 28K
CHFJPY -19K
CADJPY 9.8K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +649.55 USD
Pire transaction: -484 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +2 152.26 USD
Perte consécutive maximale: -121.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Utilizing market reversal strategies, this account trades 7 currency pairs within Group D: GBPUSD, EURAUD, EURNZD, GBPNZD, AUDCHF, CADJPY, and CHFJPY. 

A $2,500 deposit is needed to copy this signal.
Aucun avis
2025.03.13 11:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.11 19:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 14:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.06 19:32
No swaps are charged on the signal account
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.01.27 13:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.14 00:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.13 23:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.10 13:39
No swaps are charged on the signal account
2025.01.08 23:32
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.01.08 23:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.08 23:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
