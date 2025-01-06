SegnaliSezioni
Soo Ye Kai

Algo 4 XTIUSD

Soo Ye Kai
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 91%
ICMarketsSC-Live26
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
157
Profit Trade:
94 (59.87%)
Loss Trade:
63 (40.13%)
Best Trade:
808.50 USD
Worst Trade:
-264.00 USD
Profitto lordo:
12 048.20 USD (5 585 pips)
Perdita lorda:
-7 960.81 USD (3 487 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (1 162.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 162.23 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
11.35%
Massimo carico di deposito:
4.02%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
3.65
Long Trade:
81 (51.59%)
Short Trade:
76 (48.41%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
26.03 USD
Profitto medio:
128.17 USD
Perdita media:
-126.36 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-335.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-524.00 USD (2)
Crescita mensile:
2.20%
Previsione annuale:
26.65%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
355.00 USD
Massimale:
1 121.00 USD (12.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.42% (720.00 USD)
Per equità:
3.37% (162.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XTIUSD 157
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XTIUSD 4.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XTIUSD 2.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +808.50 USD
Worst Trade: -264 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 162.23 USD
Massima perdita consecutiva: -335.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.06.02 16:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 05:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 14:24
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.27% of days out of 117 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 19:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.28 14:52
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 18:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 13:55
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.17% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.31 19:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.27 20:04
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 18:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.17 16:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.14 13:57
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.41% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.10 20:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.07 16:34
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 20:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.13 17:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.13 16:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.04 17:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.27 16:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.16 14:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.