Soo Ye Kai

Algo 4 XTIUSD

Soo Ye Kai
0 avis
Fiabilité
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 91%
ICMarketsSC-Live26
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
157
Bénéfice trades:
94 (59.87%)
Perte trades:
63 (40.13%)
Meilleure transaction:
808.50 USD
Pire transaction:
-264.00 USD
Bénéfice brut:
12 048.20 USD (5 585 pips)
Perte brute:
-7 960.81 USD (3 487 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (1 162.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 162.23 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
11.35%
Charge de dépôt maximale:
4.02%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
3.65
Longs trades:
81 (51.59%)
Courts trades:
76 (48.41%)
Facteur de profit:
1.51
Rendement attendu:
26.03 USD
Bénéfice moyen:
128.17 USD
Perte moyenne:
-126.36 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-335.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-524.00 USD (2)
Croissance mensuelle:
2.20%
Prévision annuelle:
26.65%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
355.00 USD
Maximal:
1 121.00 USD (12.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.42% (720.00 USD)
Par fonds propres:
3.37% (162.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XTIUSD 157
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XTIUSD 4.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XTIUSD 2.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +808.50 USD
Pire transaction: -264 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +1 162.23 USD
Perte consécutive maximale: -335.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.06.02 16:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 05:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 14:24
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.27% of days out of 117 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 19:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.28 14:52
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 18:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 13:55
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.17% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.31 19:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.27 20:04
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 18:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.17 16:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.14 13:57
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.41% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.10 20:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.07 16:34
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 20:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.13 17:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.13 16:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.04 17:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.27 16:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.16 14:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.