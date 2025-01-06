SinyallerBölümler
Soo Ye Kai

Algo 4 XTIUSD

Soo Ye Kai
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 91%
ICMarketsSC-Live26
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
157
Kârla kapanan işlemler:
94 (59.87%)
Zararla kapanan işlemler:
63 (40.13%)
En iyi işlem:
808.50 USD
En kötü işlem:
-264.00 USD
Brüt kâr:
12 048.20 USD (5 585 pips)
Brüt zarar:
-7 960.81 USD (3 487 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (1 162.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 162.23 USD (10)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
11.35%
Maks. mevduat yükü:
4.02%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
3.65
Alış işlemleri:
81 (51.59%)
Satış işlemleri:
76 (48.41%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
26.03 USD
Ortalama kâr:
128.17 USD
Ortalama zarar:
-126.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-335.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-524.00 USD (2)
Aylık büyüme:
2.20%
Yıllık tahmin:
26.65%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
355.00 USD
Maksimum:
1 121.00 USD (12.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.42% (720.00 USD)
Varlığa göre:
3.37% (162.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XTIUSD 157
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XTIUSD 4.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XTIUSD 2.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +808.50 USD
En kötü işlem: -264 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 162.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -335.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.06.02 16:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 05:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 14:24
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.27% of days out of 117 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 19:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.28 14:52
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 18:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 13:55
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.17% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.31 19:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.27 20:04
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 18:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.17 16:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.14 13:57
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.41% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.10 20:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.07 16:34
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 20:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.13 17:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.13 16:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.04 17:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.27 16:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.16 14:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Algo 4 XTIUSD
Ayda 30 USD
91%
0
0
USD
12K
USD
38
100%
157
59%
11%
1.51
26.03
USD
13%
1:100
