- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
757
Profit Trade:
505 (66.71%)
Loss Trade:
252 (33.29%)
Best Trade:
108.37 USD
Worst Trade:
-199.02 USD
Profitto lordo:
5 391.51 USD (53 684 pips)
Perdita lorda:
-4 874.83 USD (47 626 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (89.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
489.77 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
42.81%
Massimo carico di deposito:
21.73%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.88
Long Trade:
362 (47.82%)
Short Trade:
395 (52.18%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.68 USD
Profitto medio:
10.68 USD
Perdita media:
-19.34 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-77.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-441.27 USD (4)
Crescita mensile:
-12.19%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.04 USD
Massimale:
584.09 USD (43.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.10% (389.51 USD)
Per equità:
15.18% (217.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURSGD
|560
|AUDNZD
|99
|GBPCAD
|94
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|1
|XAUUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURSGD
|409
|AUDNZD
|171
|GBPCAD
|-36
|GBPUSD
|-13
|AUDUSD
|-2
|XAUUSD
|-11
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURSGD
|-1.6K
|AUDNZD
|4.4K
|GBPCAD
|3.6K
|GBPUSD
|-224
|AUDUSD
|-4
|XAUUSD
|-138
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +108.37 USD
Worst Trade: -199 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +89.29 USD
Massima perdita consecutiva: -77.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.21 × 14
|
ICMarketsSC-Live15
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live20
|0.71 × 717
|
FusionMarkets-Demo
|0.75 × 71
|
ICMarketsSC-Live25
|0.81 × 21
|
ICMarketsSC-Live03
|0.82 × 49
|
ICMarketsSC-Live23
|0.82 × 1185
|
ICMarketsSC-Live08
|0.88 × 4766
|
ICMarketsSC-Live18
|0.89 × 62
|
ICMarketsSC-Live24
|0.90 × 1444
|
ICMarketsSC-Live09
|0.95 × 4343
|
FusionMarkets-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|1.44 × 263
|
ICMarketsSC-Live04
|1.63 × 545
|
ICMarketsSC-Live06
|1.68 × 953
|
ICMarketsSC-Live07
|1.81 × 835
|
VantageInternational-Live 20
|2.00 × 9
|
Axi-US06-Live
|2.07 × 45
|
Coinexx-Live
|2.31 × 13
|
ICMarketsSC-Live26
|2.68 × 40
|
WindsorBrokers-REAL2
|2.68 × 31
This is an account running with the EA called FxMilk X.
You can get your account connected. Chat with me on telegram t.me/pcks1
