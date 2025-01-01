SegnaliSezioni
Samuel Segun Oladipo

FxMilk X

Samuel Segun Oladipo
0 recensioni
Affidabilità
59 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 57%
ICMarketsSC-Live18
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
757
Profit Trade:
505 (66.71%)
Loss Trade:
252 (33.29%)
Best Trade:
108.37 USD
Worst Trade:
-199.02 USD
Profitto lordo:
5 391.51 USD (53 684 pips)
Perdita lorda:
-4 874.83 USD (47 626 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (89.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
489.77 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
42.81%
Massimo carico di deposito:
21.73%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.88
Long Trade:
362 (47.82%)
Short Trade:
395 (52.18%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.68 USD
Profitto medio:
10.68 USD
Perdita media:
-19.34 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-77.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-441.27 USD (4)
Crescita mensile:
-12.19%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.04 USD
Massimale:
584.09 USD (43.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.10% (389.51 USD)
Per equità:
15.18% (217.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURSGD 560
AUDNZD 99
GBPCAD 94
GBPUSD 2
AUDUSD 1
XAUUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURSGD 409
AUDNZD 171
GBPCAD -36
GBPUSD -13
AUDUSD -2
XAUUSD -11
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURSGD -1.6K
AUDNZD 4.4K
GBPCAD 3.6K
GBPUSD -224
AUDUSD -4
XAUUSD -138
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +108.37 USD
Worst Trade: -199 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +89.29 USD
Massima perdita consecutiva: -77.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.21 × 14
ICMarketsSC-Live15
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live20
0.71 × 717
FusionMarkets-Demo
0.75 × 71
ICMarketsSC-Live25
0.81 × 21
ICMarketsSC-Live03
0.82 × 49
ICMarketsSC-Live23
0.82 × 1185
ICMarketsSC-Live08
0.88 × 4766
ICMarketsSC-Live18
0.89 × 62
ICMarketsSC-Live24
0.90 × 1444
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 4343
FusionMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
1.44 × 263
ICMarketsSC-Live04
1.63 × 545
ICMarketsSC-Live06
1.68 × 953
ICMarketsSC-Live07
1.81 × 835
VantageInternational-Live 20
2.00 × 9
Axi-US06-Live
2.07 × 45
Coinexx-Live
2.31 × 13
ICMarketsSC-Live26
2.68 × 40
WindsorBrokers-REAL2
2.68 × 31
68 più
This is an account running with the EA called FxMilk X. 

You can get your account connected. Chat with me on telegram t.me/pcks1


2025.04.23 01:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.22 18:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 17:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.20 15:52
No swaps are charged on the signal account
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.13 18:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.27 08:01
No swaps are charged
2025.03.27 08:01
No swaps are charged
2025.03.26 12:37
No swaps are charged on the signal account
2025.03.25 20:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.11 01:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.10 16:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.03 13:08
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.31% of days out of 209 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.28 19:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.11 20:23
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.76% of days out of 189 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FxMilk X
30USD al mese
57%
0
0
USD
1.4K
USD
59
99%
757
66%
43%
1.10
0.68
USD
30%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.