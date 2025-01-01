SinyallerBölümler
Samuel Segun Oladipo

FxMilk X

Samuel Segun Oladipo
0 inceleme
Güvenilirlik
59 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 57%
ICMarketsSC-Live18
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
757
Kârla kapanan işlemler:
505 (66.71%)
Zararla kapanan işlemler:
252 (33.29%)
En iyi işlem:
108.37 USD
En kötü işlem:
-199.02 USD
Brüt kâr:
5 391.51 USD (53 684 pips)
Brüt zarar:
-4 874.83 USD (47 626 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (89.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
489.77 USD (14)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
42.81%
Maks. mevduat yükü:
21.73%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.88
Alış işlemleri:
362 (47.82%)
Satış işlemleri:
395 (52.18%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.68 USD
Ortalama kâr:
10.68 USD
Ortalama zarar:
-19.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-77.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-441.27 USD (4)
Aylık büyüme:
-10.67%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.04 USD
Maksimum:
584.09 USD (43.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.10% (389.51 USD)
Varlığa göre:
15.18% (217.11 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURSGD 560
AUDNZD 99
GBPCAD 94
GBPUSD 2
AUDUSD 1
XAUUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURSGD 409
AUDNZD 171
GBPCAD -36
GBPUSD -13
AUDUSD -2
XAUUSD -11
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURSGD -1.6K
AUDNZD 4.4K
GBPCAD 3.6K
GBPUSD -224
AUDUSD -4
XAUUSD -138
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +108.37 USD
En kötü işlem: -199 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +89.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -77.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.21 × 14
ICMarketsSC-Live15
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live20
0.71 × 717
FusionMarkets-Demo
0.75 × 71
ICMarketsSC-Live25
0.81 × 21
ICMarketsSC-Live03
0.82 × 49
ICMarketsSC-Live23
0.82 × 1185
ICMarketsSC-Live08
0.88 × 4766
ICMarketsSC-Live18
0.89 × 62
ICMarketsSC-Live24
0.90 × 1444
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 4343
FusionMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
1.44 × 263
ICMarketsSC-Live04
1.63 × 545
ICMarketsSC-Live06
1.68 × 953
ICMarketsSC-Live07
1.81 × 835
VantageInternational-Live 20
2.00 × 9
Axi-US06-Live
2.07 × 45
Coinexx-Live
2.31 × 13
ICMarketsSC-Live26
2.68 × 40
WindsorBrokers-REAL2
2.68 × 31
This is an account running with the EA called FxMilk X. 

You can get your account connected. Chat with me on telegram t.me/pcks1


İnceleme yok
2025.04.23 01:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.22 18:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 17:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.20 15:52
No swaps are charged on the signal account
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.13 18:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.27 08:01
No swaps are charged
2025.03.27 08:01
No swaps are charged
2025.03.26 12:37
No swaps are charged on the signal account
2025.03.25 20:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.11 01:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.10 16:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.03 13:08
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.31% of days out of 209 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.28 19:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.11 20:23
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.76% of days out of 189 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FxMilk X
Ayda 30 USD
57%
0
0
USD
1.4K
USD
59
99%
757
66%
43%
1.10
0.68
USD
30%
1:500
