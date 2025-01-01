- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
757
Kârla kapanan işlemler:
505 (66.71%)
Zararla kapanan işlemler:
252 (33.29%)
En iyi işlem:
108.37 USD
En kötü işlem:
-199.02 USD
Brüt kâr:
5 391.51 USD (53 684 pips)
Brüt zarar:
-4 874.83 USD (47 626 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (89.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
489.77 USD (14)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
42.81%
Maks. mevduat yükü:
21.73%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.88
Alış işlemleri:
362 (47.82%)
Satış işlemleri:
395 (52.18%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.68 USD
Ortalama kâr:
10.68 USD
Ortalama zarar:
-19.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-77.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-441.27 USD (4)
Aylık büyüme:
-10.67%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.04 USD
Maksimum:
584.09 USD (43.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.10% (389.51 USD)
Varlığa göre:
15.18% (217.11 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURSGD
|560
|AUDNZD
|99
|GBPCAD
|94
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|1
|XAUUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURSGD
|409
|AUDNZD
|171
|GBPCAD
|-36
|GBPUSD
|-13
|AUDUSD
|-2
|XAUUSD
|-11
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURSGD
|-1.6K
|AUDNZD
|4.4K
|GBPCAD
|3.6K
|GBPUSD
|-224
|AUDUSD
|-4
|XAUUSD
|-138
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.21 × 14
|
ICMarketsSC-Live15
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live20
|0.71 × 717
|
FusionMarkets-Demo
|0.75 × 71
|
ICMarketsSC-Live25
|0.81 × 21
|
ICMarketsSC-Live03
|0.82 × 49
|
ICMarketsSC-Live23
|0.82 × 1185
|
ICMarketsSC-Live08
|0.88 × 4766
|
ICMarketsSC-Live18
|0.89 × 62
|
ICMarketsSC-Live24
|0.90 × 1444
|
ICMarketsSC-Live09
|0.95 × 4343
|
FusionMarkets-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|1.44 × 263
|
ICMarketsSC-Live04
|1.63 × 545
|
ICMarketsSC-Live06
|1.68 × 953
|
ICMarketsSC-Live07
|1.81 × 835
|
VantageInternational-Live 20
|2.00 × 9
|
Axi-US06-Live
|2.07 × 45
|
Coinexx-Live
|2.31 × 13
|
ICMarketsSC-Live26
|2.68 × 40
|
WindsorBrokers-REAL2
|2.68 × 31
This is an account running with the EA called FxMilk X.
You can get your account connected. Chat with me on telegram t.me/pcks1
