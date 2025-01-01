Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 OctaFX-Real5 0.00 × 1 FBS-Real-2 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live4 0.00 × 1 ICMarkets-Live24 0.21 × 14 ICMarketsSC-Live15 0.67 × 9 ICMarketsSC-Live20 0.71 × 717 FusionMarkets-Demo 0.75 × 71 ICMarketsSC-Live25 0.81 × 21 ICMarketsSC-Live03 0.82 × 49 ICMarketsSC-Live23 0.82 × 1185 ICMarketsSC-Live08 0.88 × 4766 ICMarketsSC-Live18 0.89 × 62 ICMarketsSC-Live24 0.90 × 1444 ICMarketsSC-Live09 0.95 × 4343 FusionMarkets-Live 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live32 1.44 × 263 ICMarketsSC-Live04 1.63 × 545 ICMarketsSC-Live06 1.68 × 953 ICMarketsSC-Live07 1.81 × 835 VantageInternational-Live 20 2.00 × 9 Axi-US06-Live 2.07 × 45 Coinexx-Live 2.31 × 13 ICMarketsSC-Live26 2.68 × 40 WindsorBrokers-REAL2 2.68 × 31 68 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya