SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / FxMilk X
Samuel Segun Oladipo

FxMilk X

Samuel Segun Oladipo
0 avis
Fiabilité
59 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 57%
ICMarketsSC-Live18
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
757
Bénéfice trades:
505 (66.71%)
Perte trades:
252 (33.29%)
Meilleure transaction:
108.37 USD
Pire transaction:
-199.02 USD
Bénéfice brut:
5 391.51 USD (53 684 pips)
Perte brute:
-4 874.83 USD (47 626 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (89.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
489.77 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
42.81%
Charge de dépôt maximale:
21.73%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
0.88
Longs trades:
362 (47.82%)
Courts trades:
395 (52.18%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
0.68 USD
Bénéfice moyen:
10.68 USD
Perte moyenne:
-19.34 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-77.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-441.27 USD (4)
Croissance mensuelle:
-12.19%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9.04 USD
Maximal:
584.09 USD (43.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.10% (389.51 USD)
Par fonds propres:
15.18% (217.11 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURSGD 560
AUDNZD 99
GBPCAD 94
GBPUSD 2
AUDUSD 1
XAUUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURSGD 409
AUDNZD 171
GBPCAD -36
GBPUSD -13
AUDUSD -2
XAUUSD -11
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURSGD -1.6K
AUDNZD 4.4K
GBPCAD 3.6K
GBPUSD -224
AUDUSD -4
XAUUSD -138
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +108.37 USD
Pire transaction: -199 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +89.29 USD
Perte consécutive maximale: -77.45 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live18" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.21 × 14
ICMarketsSC-Live15
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live20
0.71 × 717
FusionMarkets-Demo
0.75 × 71
ICMarketsSC-Live25
0.81 × 21
ICMarketsSC-Live03
0.82 × 49
ICMarketsSC-Live23
0.82 × 1185
ICMarketsSC-Live08
0.88 × 4766
ICMarketsSC-Live18
0.89 × 62
ICMarketsSC-Live24
0.90 × 1444
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 4343
FusionMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
1.44 × 263
ICMarketsSC-Live04
1.63 × 545
ICMarketsSC-Live06
1.68 × 953
ICMarketsSC-Live07
1.81 × 835
VantageInternational-Live 20
2.00 × 9
Axi-US06-Live
2.07 × 45
Coinexx-Live
2.31 × 13
ICMarketsSC-Live26
2.68 × 40
WindsorBrokers-REAL2
2.68 × 31
68 plus...
This is an account running with the EA called FxMilk X. 

You can get your account connected. Chat with me on telegram t.me/pcks1


Aucun avis
2025.04.23 01:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.22 18:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 17:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 11:41
2025.04.22 11:41
2025.04.20 15:52
No swaps are charged on the signal account
2025.04.17 08:43
2025.04.17 08:43
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.13 18:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.27 08:01
2025.03.27 08:01
2025.03.26 12:37
No swaps are charged on the signal account
2025.03.25 20:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.11 01:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.10 16:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.03 13:08
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.31% of days out of 209 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.28 19:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.11 20:23
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.76% of days out of 189 days of the signal's entire lifetime.
