Siarhei Mytsko

Berezina

Siarhei Mytsko
0 recensioni
Affidabilità
73 settimane
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2024 478%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
166
Profit Trade:
132 (79.51%)
Loss Trade:
34 (20.48%)
Best Trade:
9.94 USD
Worst Trade:
-19.13 USD
Profitto lordo:
223.87 USD (30 581 pips)
Perdita lorda:
-116.46 USD (12 774 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (13.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
44.33 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
10.14%
Massimo carico di deposito:
24.94%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
2.43
Long Trade:
148 (89.16%)
Short Trade:
18 (10.84%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
0.65 USD
Profitto medio:
1.70 USD
Perdita media:
-3.43 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-11.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-44.21 USD (4)
Crescita mensile:
-32.51%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
44.21 USD (33.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.57% (35.63 USD)
Per equità:
39.54% (16.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NEM 27
EURNZD 26
GBPNZD 18
GBPUSD 15
EURUSD 14
INTC 13
BAC 12
C 10
GBPCAD 10
EURCAD 9
PFE 5
BA 3
EURJPY 3
USDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NEM -30
EURNZD 18
GBPNZD 32
GBPUSD 35
EURUSD 4
INTC 2
BAC 12
C 6
GBPCAD 15
EURCAD 13
PFE -3
BA 1
EURJPY 2
USDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NEM -2.7K
EURNZD 3.6K
GBPNZD 5.5K
GBPUSD 3.6K
EURUSD 743
INTC 469
BAC 833
C 1K
GBPCAD 2.3K
EURCAD 2K
PFE -288
BA 91
EURJPY 388
USDJPY 215
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.94 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +13.23 USD
Massima perdita consecutiva: -11.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TTCM-Live
0.00 × 2
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
EuromarketFX-Live
0.00 × 1
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
Axi-US07-Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live24
0.00 × 4
ICMarkets-Live20
0.12 × 26
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
Exness-Real3
0.16 × 25
JustForex-Live
0.18 × 85
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
UniverseWheel-Live
0.23 × 31
N1CapitalMarkets-Live
0.25 × 4
IronFXBM-Real4
0.26 × 142
ICMarkets-Live12
0.28 × 114
Pepperstone-Demo01
0.30 × 1276
Exness-Real18
0.31 × 16
Axi-US09-Live
0.33 × 15
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
SFM-Live
0.34 × 103
ICMarketsSC-Live16
0.37 × 41
Tickmill-Live10
0.37 × 90
Tickmill-Live08
0.38 × 199
ICMarkets-Live3
0.38 × 267
RoboForexEU-ECN
0.38 × 293
409 più
Thank you for choosing my signal

minimum 1000 USD (higher balance is better)

recommended lever 1:500 and higher

Recommendation: protect your capital and withdraw your profits regularly 

Carefully consider how much % of your capital you use to copy my signal, especially owners of larger accounts - all decisions are fully under your direction and responsibility is up to you !!!

Warning - past profits are not a guarantee of future profits.

Forex trading is high risk and don't risk money you can't afford to lose!!!


Non ci sono recensioni
2025.12.17 07:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 01:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 04:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 19:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 13:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 13:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 10:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.13 08:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.09 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 11:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 06:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 07:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 04:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.11 21:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.17 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.14 10:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 18:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.10 08:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.10 07:19
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
