- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
406
Profit Trade:
303 (74.63%)
Loss Trade:
103 (25.37%)
Best Trade:
9.90 EUR
Worst Trade:
-26.90 EUR
Profitto lordo:
600.00 EUR (101 119 pips)
Perdita lorda:
-526.34 EUR (75 010 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (44.03 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
48.87 EUR (25)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
35.90%
Massimo carico di deposito:
39.22%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.81
Long Trade:
383 (94.33%)
Short Trade:
23 (5.67%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.18 EUR
Profitto medio:
1.98 EUR
Perdita media:
-5.11 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-58.56 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-72.79 EUR (6)
Crescita mensile:
-48.53%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.34 EUR
Massimale:
90.91 EUR (38.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
85.34% (90.91 EUR)
Per equità:
58.21% (43.67 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|92
|EURAUD
|63
|EURNZD
|50
|EURCAD
|48
|EURUSD
|38
|GBPCAD
|32
|GBPUSD
|31
|USDJPY
|22
|GBPAUD
|20
|EURJPY
|8
|GBPJPY
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPNZD
|109
|EURAUD
|-75
|EURNZD
|64
|EURCAD
|-29
|EURUSD
|29
|GBPCAD
|57
|GBPUSD
|-61
|USDJPY
|-27
|GBPAUD
|28
|EURJPY
|-11
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPNZD
|20K
|EURAUD
|-11K
|EURNZD
|11K
|EURCAD
|-2.4K
|EURUSD
|3.5K
|GBPCAD
|8.1K
|GBPUSD
|-2.5K
|USDJPY
|-3.8K
|GBPAUD
|4.3K
|EURJPY
|-1.6K
|GBPJPY
|171
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.90 EUR
Worst Trade: -27 EUR
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +44.03 EUR
Massima perdita consecutiva: -58.56 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 4
|
TTCM-Live
|0.00 × 2
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live9
|0.00 × 4
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 8
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.11 × 28
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
JustForex-Live
|0.18 × 85
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.25 × 4
|
Axi-US09-Live
|0.25 × 20
|
IronFXBM-Real4
|0.26 × 144
|
ICMarkets-Live12
|0.27 × 118
|
UniverseWheel-Live
|0.29 × 42
|
Pepperstone-Demo01
|0.30 × 1281
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 386
|
SFM-Live
|0.34 × 103
|
Tickmill-Live10
|0.37 × 90
|
Tickmill-Live08
|0.37 × 201
|
RoboForexEU-ECN
|0.38 × 296
|
ICMarkets-Live3
|0.38 × 267
|
ICMarkets-Live18
|0.38 × 1321
413 più
For exact copying of trades, open a trading account using the link in my profile.
The recommended minimum deposit is $1,000.
Use 0.1 lot for every $1,000 of the deposit.
Example:
With a deposit of $1,000 - 0.1 lot;
With a deposit of $2,000 - 0.2 lot;
With a deposit of $3,000 - 0.3 lot, and so on.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-2%
0
0
USD
USD
57
EUR
EUR
76
99%
406
74%
36%
1.13
0.18
EUR
EUR
85%
1:500