SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Neman
Siarhei Mytsko

Neman

Siarhei Mytsko
0 recensioni
76 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -2%
RoboForex-ECN
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
406
Profit Trade:
303 (74.63%)
Loss Trade:
103 (25.37%)
Best Trade:
9.90 EUR
Worst Trade:
-26.90 EUR
Profitto lordo:
600.00 EUR (101 119 pips)
Perdita lorda:
-526.34 EUR (75 010 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (44.03 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
48.87 EUR (25)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
35.90%
Massimo carico di deposito:
39.22%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.81
Long Trade:
383 (94.33%)
Short Trade:
23 (5.67%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.18 EUR
Profitto medio:
1.98 EUR
Perdita media:
-5.11 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-58.56 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-72.79 EUR (6)
Crescita mensile:
-48.53%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.34 EUR
Massimale:
90.91 EUR (38.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
85.34% (90.91 EUR)
Per equità:
58.21% (43.67 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPNZD 92
EURAUD 63
EURNZD 50
EURCAD 48
EURUSD 38
GBPCAD 32
GBPUSD 31
USDJPY 22
GBPAUD 20
EURJPY 8
GBPJPY 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPNZD 109
EURAUD -75
EURNZD 64
EURCAD -29
EURUSD 29
GBPCAD 57
GBPUSD -61
USDJPY -27
GBPAUD 28
EURJPY -11
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPNZD 20K
EURAUD -11K
EURNZD 11K
EURCAD -2.4K
EURUSD 3.5K
GBPCAD 8.1K
GBPUSD -2.5K
USDJPY -3.8K
GBPAUD 4.3K
EURJPY -1.6K
GBPJPY 171
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.90 EUR
Worst Trade: -27 EUR
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +44.03 EUR
Massima perdita consecutiva: -58.56 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live24
0.00 × 4
TTCM-Live
0.00 × 2
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live9
0.00 × 4
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
Axi-US07-Live
0.00 × 8
EuromarketFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.11 × 28
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
JustForex-Live
0.18 × 85
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
N1CapitalMarkets-Live
0.25 × 4
Axi-US09-Live
0.25 × 20
IronFXBM-Real4
0.26 × 144
ICMarkets-Live12
0.27 × 118
UniverseWheel-Live
0.29 × 42
Pepperstone-Demo01
0.30 × 1281
Exness-Real18
0.31 × 16
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
SFM-Live
0.34 × 103
Tickmill-Live10
0.37 × 90
Tickmill-Live08
0.37 × 201
RoboForexEU-ECN
0.38 × 296
ICMarkets-Live3
0.38 × 267
ICMarkets-Live18
0.38 × 1321
413 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

For exact copying of trades, open a trading account using the link in my profile.

The recommended minimum deposit is $1,000.

Use 0.1 lot for every $1,000 of the deposit.

Example:

With a deposit of $1,000 - 0.1 lot;

With a deposit of $2,000 - 0.2 lot;

With a deposit of $3,000 - 0.3 lot, and so on.


Non ci sono recensioni
2025.09.25 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 12:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 04:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 03:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 19:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 08:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 07:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 16:33
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.30 12:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 03:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 02:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 19:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Neman
30USD al mese
-2%
0
0
USD
57
EUR
76
99%
406
74%
36%
1.13
0.18
EUR
85%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.