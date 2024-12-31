SignauxSections
Siarhei Mytsko

Neman

Siarhei Mytsko
0 avis
76 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -2%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
406
Bénéfice trades:
303 (74.63%)
Perte trades:
103 (25.37%)
Meilleure transaction:
9.90 EUR
Pire transaction:
-26.90 EUR
Bénéfice brut:
600.00 EUR (101 119 pips)
Perte brute:
-526.34 EUR (75 010 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (44.03 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
48.87 EUR (25)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
35.90%
Charge de dépôt maximale:
39.22%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.81
Longs trades:
383 (94.33%)
Courts trades:
23 (5.67%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
0.18 EUR
Bénéfice moyen:
1.98 EUR
Perte moyenne:
-5.11 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-58.56 EUR)
Perte consécutive maximale:
-72.79 EUR (6)
Croissance mensuelle:
-48.53%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.34 EUR
Maximal:
90.91 EUR (38.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
85.34% (90.91 EUR)
Par fonds propres:
58.21% (43.67 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPNZD 92
EURAUD 63
EURNZD 50
EURCAD 48
EURUSD 38
GBPCAD 32
GBPUSD 31
USDJPY 22
GBPAUD 20
EURJPY 8
GBPJPY 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPNZD 109
EURAUD -75
EURNZD 64
EURCAD -29
EURUSD 29
GBPCAD 57
GBPUSD -61
USDJPY -27
GBPAUD 28
EURJPY -11
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPNZD 20K
EURAUD -11K
EURNZD 11K
EURCAD -2.4K
EURUSD 3.5K
GBPCAD 8.1K
GBPUSD -2.5K
USDJPY -3.8K
GBPAUD 4.3K
EURJPY -1.6K
GBPJPY 171
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.90 EUR
Pire transaction: -27 EUR
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +44.03 EUR
Perte consécutive maximale: -58.56 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live24
0.00 × 4
TTCM-Live
0.00 × 2
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live9
0.00 × 4
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
Axi-US07-Live
0.00 × 8
EuromarketFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.11 × 28
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
JustForex-Live
0.18 × 85
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
N1CapitalMarkets-Live
0.25 × 4
Axi-US09-Live
0.25 × 20
IronFXBM-Real4
0.26 × 144
ICMarkets-Live12
0.27 × 118
UniverseWheel-Live
0.29 × 42
Pepperstone-Demo01
0.30 × 1281
Exness-Real18
0.31 × 16
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
SFM-Live
0.34 × 103
Tickmill-Live10
0.37 × 90
Tickmill-Live08
0.37 × 201
RoboForexEU-ECN
0.38 × 296
ICMarkets-Live3
0.38 × 267
ICMarkets-Live18
0.38 × 1321
413 plus...
For exact copying of trades, open a trading account using the link in my profile.

The recommended minimum deposit is $1,000.

Use 0.1 lot for every $1,000 of the deposit.

Example:

With a deposit of $1,000 - 0.1 lot;

With a deposit of $2,000 - 0.2 lot;

With a deposit of $3,000 - 0.3 lot, and so on.


Aucun avis
2025.09.25 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 12:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 04:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 03:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 19:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 08:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 07:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 16:33
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.30 12:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 03:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 02:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 19:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
