SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Neman
Siarhei Mytsko

Neman

Siarhei Mytsko
0 inceleme
76 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -2%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
406
Kârla kapanan işlemler:
303 (74.63%)
Zararla kapanan işlemler:
103 (25.37%)
En iyi işlem:
9.90 EUR
En kötü işlem:
-26.90 EUR
Brüt kâr:
600.00 EUR (101 119 pips)
Brüt zarar:
-526.34 EUR (75 010 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (44.03 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
48.87 EUR (25)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
35.90%
Maks. mevduat yükü:
39.22%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.81
Alış işlemleri:
383 (94.33%)
Satış işlemleri:
23 (5.67%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.18 EUR
Ortalama kâr:
1.98 EUR
Ortalama zarar:
-5.11 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-58.56 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-72.79 EUR (6)
Aylık büyüme:
-48.53%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.34 EUR
Maksimum:
90.91 EUR (38.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
85.34% (90.91 EUR)
Varlığa göre:
58.21% (43.67 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPNZD 92
EURAUD 63
EURNZD 50
EURCAD 48
EURUSD 38
GBPCAD 32
GBPUSD 31
USDJPY 22
GBPAUD 20
EURJPY 8
GBPJPY 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPNZD 109
EURAUD -75
EURNZD 64
EURCAD -29
EURUSD 29
GBPCAD 57
GBPUSD -61
USDJPY -27
GBPAUD 28
EURJPY -11
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPNZD 20K
EURAUD -11K
EURNZD 11K
EURCAD -2.4K
EURUSD 3.5K
GBPCAD 8.1K
GBPUSD -2.5K
USDJPY -3.8K
GBPAUD 4.3K
EURJPY -1.6K
GBPJPY 171
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.90 EUR
En kötü işlem: -27 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +44.03 EUR
Maksimum ardışık zarar: -58.56 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live24
0.00 × 4
TTCM-Live
0.00 × 2
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live9
0.00 × 4
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
Axi-US07-Live
0.00 × 8
EuromarketFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.11 × 28
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
JustForex-Live
0.18 × 85
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
N1CapitalMarkets-Live
0.25 × 4
Axi-US09-Live
0.25 × 20
IronFXBM-Real4
0.26 × 144
ICMarkets-Live12
0.27 × 118
UniverseWheel-Live
0.29 × 42
Pepperstone-Demo01
0.30 × 1281
Exness-Real18
0.31 × 16
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
SFM-Live
0.34 × 103
Tickmill-Live10
0.37 × 90
Tickmill-Live08
0.37 × 201
RoboForexEU-ECN
0.38 × 296
ICMarkets-Live3
0.38 × 267
ICMarkets-Live18
0.38 × 1321
For exact copying of trades, open a trading account using the link in my profile.

The recommended minimum deposit is $1,000.

Use 0.1 lot for every $1,000 of the deposit.

Example:

With a deposit of $1,000 - 0.1 lot;

With a deposit of $2,000 - 0.2 lot;

With a deposit of $3,000 - 0.3 lot, and so on.


İnceleme yok
2025.09.25 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 12:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 04:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 03:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 19:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 08:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 07:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 16:33
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.30 12:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 03:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 02:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 19:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Neman
Ayda 30 USD
-2%
0
0
USD
57
EUR
76
99%
406
74%
36%
1.13
0.18
EUR
85%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.