Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live24 0.00 × 4 TTCM-Live 0.00 × 2 BJPuhuizhongzhi-Live 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live9 0.00 × 4 TrioMarkets-Live Server 0.00 × 2 Axi-US07-Live 0.00 × 8 EuromarketFX-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live20 0.11 × 28 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.15 × 26 JustForex-Live 0.18 × 85 RoboForexDE-ECN 0.20 × 60 N1CapitalMarkets-Live 0.25 × 4 Axi-US09-Live 0.25 × 20 IronFXBM-Real4 0.26 × 144 ICMarkets-Live12 0.27 × 118 UniverseWheel-Live 0.29 × 42 Pepperstone-Demo01 0.30 × 1281 Exness-Real18 0.31 × 16 Just2Trade-Real2 0.33 × 386 SFM-Live 0.34 × 103 Tickmill-Live10 0.37 × 90 Tickmill-Live08 0.37 × 201 RoboForexEU-ECN 0.38 × 296 ICMarkets-Live3 0.38 × 267 ICMarkets-Live18 0.38 × 1321 413 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya