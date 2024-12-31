- Büyüme
İşlemler:
406
Kârla kapanan işlemler:
303 (74.63%)
Zararla kapanan işlemler:
103 (25.37%)
En iyi işlem:
9.90 EUR
En kötü işlem:
-26.90 EUR
Brüt kâr:
600.00 EUR (101 119 pips)
Brüt zarar:
-526.34 EUR (75 010 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (44.03 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
48.87 EUR (25)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
35.90%
Maks. mevduat yükü:
39.22%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.81
Alış işlemleri:
383 (94.33%)
Satış işlemleri:
23 (5.67%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.18 EUR
Ortalama kâr:
1.98 EUR
Ortalama zarar:
-5.11 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-58.56 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-72.79 EUR (6)
Aylık büyüme:
-48.53%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.34 EUR
Maksimum:
90.91 EUR (38.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
85.34% (90.91 EUR)
Varlığa göre:
58.21% (43.67 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|92
|EURAUD
|63
|EURNZD
|50
|EURCAD
|48
|EURUSD
|38
|GBPCAD
|32
|GBPUSD
|31
|USDJPY
|22
|GBPAUD
|20
|EURJPY
|8
|GBPJPY
|2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPNZD
|109
|EURAUD
|-75
|EURNZD
|64
|EURCAD
|-29
|EURUSD
|29
|GBPCAD
|57
|GBPUSD
|-61
|USDJPY
|-27
|GBPAUD
|28
|EURJPY
|-11
|GBPJPY
|1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPNZD
|20K
|EURAUD
|-11K
|EURNZD
|11K
|EURCAD
|-2.4K
|EURUSD
|3.5K
|GBPCAD
|8.1K
|GBPUSD
|-2.5K
|USDJPY
|-3.8K
|GBPAUD
|4.3K
|EURJPY
|-1.6K
|GBPJPY
|171
En iyi işlem: +9.90 EUR
En kötü işlem: -27 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +44.03 EUR
Maksimum ardışık zarar: -58.56 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 4
|
TTCM-Live
|0.00 × 2
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live9
|0.00 × 4
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 8
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.11 × 28
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
JustForex-Live
|0.18 × 85
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.25 × 4
|
Axi-US09-Live
|0.25 × 20
|
IronFXBM-Real4
|0.26 × 144
|
ICMarkets-Live12
|0.27 × 118
|
UniverseWheel-Live
|0.29 × 42
|
Pepperstone-Demo01
|0.30 × 1281
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 386
|
SFM-Live
|0.34 × 103
|
Tickmill-Live10
|0.37 × 90
|
Tickmill-Live08
|0.37 × 201
|
RoboForexEU-ECN
|0.38 × 296
|
ICMarkets-Live3
|0.38 × 267
|
ICMarkets-Live18
|0.38 × 1321
For exact copying of trades, open a trading account using the link in my profile.
The recommended minimum deposit is $1,000.
Use 0.1 lot for every $1,000 of the deposit.
Example:
With a deposit of $1,000 - 0.1 lot;
With a deposit of $2,000 - 0.2 lot;
With a deposit of $3,000 - 0.3 lot, and so on.
