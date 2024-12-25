- Crescita
Trade:
264
Profit Trade:
193 (73.10%)
Loss Trade:
71 (26.89%)
Best Trade:
178.54 USD
Worst Trade:
-96.75 USD
Profitto lordo:
1 745.83 USD (57 558 pips)
Perdita lorda:
-668.52 USD (31 073 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (72.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
236.22 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.26%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
10.71
Long Trade:
116 (43.94%)
Short Trade:
148 (56.06%)
Fattore di profitto:
2.61
Profitto previsto:
4.08 USD
Profitto medio:
9.05 USD
Perdita media:
-9.42 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-13.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-100.63 USD (2)
Crescita mensile:
4.24%
Previsione annuale:
54.13%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
100.63 USD (8.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.49% (100.63 USD)
Per equità:
34.31% (409.51 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCHF
|117
|NZDUSD
|31
|EURGBP
|27
|AUDCAD
|20
|GBPUSD
|18
|USDCAD
|16
|EURCAD
|10
|AUDCHF
|10
|AUDNZD
|9
|GBPNZD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCHF
|387
|NZDUSD
|49
|EURGBP
|159
|AUDCAD
|122
|GBPUSD
|219
|USDCAD
|16
|EURCAD
|57
|AUDCHF
|11
|AUDNZD
|6
|GBPNZD
|51
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCHF
|8K
|NZDUSD
|2.4K
|EURGBP
|2.9K
|AUDCAD
|3.5K
|GBPUSD
|1.9K
|USDCAD
|1.2K
|EURCAD
|5.1K
|AUDCHF
|754
|AUDNZD
|1.1K
|GBPNZD
|-229
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +178.54 USD
Worst Trade: -97 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +72.05 USD
Massima perdita consecutiva: -13.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
BlackwellGlobal2-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|1.62 × 37
|
TitanFX-01
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|6.44 × 9
|
ICMTrader-LIVE
|7.00 × 1
|
InstaForex-Europe.com
|8.28 × 259
low risk half year over 50% return
Non ci sono recensioni
30USD al mese
189%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
70
99%
264
73%
100%
2.61
4.08
USD
USD
34%
1:500