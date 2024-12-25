SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Golden stable fund
Macy Chan

Golden stable fund

Macy Chan
0 recensioni
Affidabilità
70 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 189%
VantageInternational-Live 3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
264
Profit Trade:
193 (73.10%)
Loss Trade:
71 (26.89%)
Best Trade:
178.54 USD
Worst Trade:
-96.75 USD
Profitto lordo:
1 745.83 USD (57 558 pips)
Perdita lorda:
-668.52 USD (31 073 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (72.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
236.22 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.26%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
10.71
Long Trade:
116 (43.94%)
Short Trade:
148 (56.06%)
Fattore di profitto:
2.61
Profitto previsto:
4.08 USD
Profitto medio:
9.05 USD
Perdita media:
-9.42 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-13.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-100.63 USD (2)
Crescita mensile:
4.24%
Previsione annuale:
54.13%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
100.63 USD (8.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.49% (100.63 USD)
Per equità:
34.31% (409.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCHF 117
NZDUSD 31
EURGBP 27
AUDCAD 20
GBPUSD 18
USDCAD 16
EURCAD 10
AUDCHF 10
AUDNZD 9
GBPNZD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCHF 387
NZDUSD 49
EURGBP 159
AUDCAD 122
GBPUSD 219
USDCAD 16
EURCAD 57
AUDCHF 11
AUDNZD 6
GBPNZD 51
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCHF 8K
NZDUSD 2.4K
EURGBP 2.9K
AUDCAD 3.5K
GBPUSD 1.9K
USDCAD 1.2K
EURCAD 5.1K
AUDCHF 754
AUDNZD 1.1K
GBPNZD -229
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +178.54 USD
Worst Trade: -97 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +72.05 USD
Massima perdita consecutiva: -13.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
BlackwellGlobal2-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
RoboForex-Pro-2
1.62 × 37
TitanFX-01
2.00 × 1
Pepperstone-Edge04
6.44 × 9
ICMTrader-LIVE
7.00 × 1
InstaForex-Europe.com
8.28 × 259
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
low risk half year over 50% return
Non ci sono recensioni
2025.07.16 15:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 17:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 02:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 00:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 00:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.30 09:00
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.01.26 23:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.20 13:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.01.13 23:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.13 19:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 23:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.27 11:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Golden stable fund
30USD al mese
189%
0
0
USD
1.2K
USD
70
99%
264
73%
100%
2.61
4.08
USD
34%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.