SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Golden stable fund
Macy Chan

Golden stable fund

Macy Chan
0 avis
Fiabilité
70 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 189%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
264
Bénéfice trades:
193 (73.10%)
Perte trades:
71 (26.89%)
Meilleure transaction:
178.54 USD
Pire transaction:
-96.75 USD
Bénéfice brut:
1 745.83 USD (57 558 pips)
Perte brute:
-668.52 USD (31 073 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (72.05 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
236.22 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
8.26%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
10.71
Longs trades:
116 (43.94%)
Courts trades:
148 (56.06%)
Facteur de profit:
2.61
Rendement attendu:
4.08 USD
Bénéfice moyen:
9.05 USD
Perte moyenne:
-9.42 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-13.49 USD)
Perte consécutive maximale:
-100.63 USD (2)
Croissance mensuelle:
4.24%
Prévision annuelle:
54.13%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
100.63 USD (8.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.49% (100.63 USD)
Par fonds propres:
34.31% (409.51 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCHF 117
NZDUSD 31
EURGBP 27
AUDCAD 20
GBPUSD 18
USDCAD 16
EURCAD 10
AUDCHF 10
AUDNZD 9
GBPNZD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCHF 387
NZDUSD 49
EURGBP 159
AUDCAD 122
GBPUSD 219
USDCAD 16
EURCAD 57
AUDCHF 11
AUDNZD 6
GBPNZD 51
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCHF 8K
NZDUSD 2.4K
EURGBP 2.9K
AUDCAD 3.5K
GBPUSD 1.9K
USDCAD 1.2K
EURCAD 5.1K
AUDCHF 754
AUDNZD 1.1K
GBPNZD -229
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +178.54 USD
Pire transaction: -97 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +72.05 USD
Perte consécutive maximale: -13.49 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
BlackwellGlobal2-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
RoboForex-Pro-2
1.62 × 37
TitanFX-01
2.00 × 1
Pepperstone-Edge04
6.44 × 9
ICMTrader-LIVE
7.00 × 1
InstaForex-Europe.com
8.28 × 259
low risk half year over 50% return
Aucun avis
2025.07.16 15:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 17:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 02:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 00:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 00:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.30 09:00
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.01.26 23:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.20 13:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.01.13 23:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.13 19:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 23:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.27 11:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Golden stable fund
30 USD par mois
189%
0
0
USD
1.2K
USD
70
99%
264
73%
100%
2.61
4.08
USD
34%
1:500
