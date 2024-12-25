Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live27 0.00 × 1 BlackwellGlobal2-Live3 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 1 VantageInternational-Live 12 0.00 × 2 RoboForex-Pro-2 1.62 × 37 TitanFX-01 2.00 × 1 Pepperstone-Edge04 6.44 × 9 ICMTrader-LIVE 7.00 × 1 InstaForex-Europe.com 8.28 × 259 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou