- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
264
Kârla kapanan işlemler:
193 (73.10%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (26.89%)
En iyi işlem:
178.54 USD
En kötü işlem:
-96.75 USD
Brüt kâr:
1 745.83 USD (57 558 pips)
Brüt zarar:
-668.52 USD (31 073 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (72.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
236.22 USD (5)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.26%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
10.71
Alış işlemleri:
116 (43.94%)
Satış işlemleri:
148 (56.06%)
Kâr faktörü:
2.61
Beklenen getiri:
4.08 USD
Ortalama kâr:
9.05 USD
Ortalama zarar:
-9.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-13.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-100.63 USD (2)
Aylık büyüme:
3.46%
Yıllık tahmin:
41.97%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
100.63 USD (8.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.49% (100.63 USD)
Varlığa göre:
34.31% (409.51 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCHF
|117
|NZDUSD
|31
|EURGBP
|27
|AUDCAD
|20
|GBPUSD
|18
|USDCAD
|16
|EURCAD
|10
|AUDCHF
|10
|AUDNZD
|9
|GBPNZD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCHF
|387
|NZDUSD
|49
|EURGBP
|159
|AUDCAD
|122
|GBPUSD
|219
|USDCAD
|16
|EURCAD
|57
|AUDCHF
|11
|AUDNZD
|6
|GBPNZD
|51
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCHF
|8K
|NZDUSD
|2.4K
|EURGBP
|2.9K
|AUDCAD
|3.5K
|GBPUSD
|1.9K
|USDCAD
|1.2K
|EURCAD
|5.1K
|AUDCHF
|754
|AUDNZD
|1.1K
|GBPNZD
|-229
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +178.54 USD
En kötü işlem: -97 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +72.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.49 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
BlackwellGlobal2-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|1.62 × 37
|
TitanFX-01
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|6.44 × 9
|
ICMTrader-LIVE
|7.00 × 1
|
InstaForex-Europe.com
|8.28 × 259
low risk half year over 50% return
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
189%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
70
99%
264
73%
100%
2.61
4.08
USD
USD
34%
1:500