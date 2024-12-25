SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Golden stable fund
Macy Chan

Golden stable fund

Macy Chan
0 inceleme
Güvenilirlik
70 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 189%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
264
Kârla kapanan işlemler:
193 (73.10%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (26.89%)
En iyi işlem:
178.54 USD
En kötü işlem:
-96.75 USD
Brüt kâr:
1 745.83 USD (57 558 pips)
Brüt zarar:
-668.52 USD (31 073 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (72.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
236.22 USD (5)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.26%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
10.71
Alış işlemleri:
116 (43.94%)
Satış işlemleri:
148 (56.06%)
Kâr faktörü:
2.61
Beklenen getiri:
4.08 USD
Ortalama kâr:
9.05 USD
Ortalama zarar:
-9.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-13.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-100.63 USD (2)
Aylık büyüme:
3.46%
Yıllık tahmin:
41.97%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
100.63 USD (8.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.49% (100.63 USD)
Varlığa göre:
34.31% (409.51 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCHF 117
NZDUSD 31
EURGBP 27
AUDCAD 20
GBPUSD 18
USDCAD 16
EURCAD 10
AUDCHF 10
AUDNZD 9
GBPNZD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCHF 387
NZDUSD 49
EURGBP 159
AUDCAD 122
GBPUSD 219
USDCAD 16
EURCAD 57
AUDCHF 11
AUDNZD 6
GBPNZD 51
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCHF 8K
NZDUSD 2.4K
EURGBP 2.9K
AUDCAD 3.5K
GBPUSD 1.9K
USDCAD 1.2K
EURCAD 5.1K
AUDCHF 754
AUDNZD 1.1K
GBPNZD -229
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +178.54 USD
En kötü işlem: -97 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +72.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
BlackwellGlobal2-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
RoboForex-Pro-2
1.62 × 37
TitanFX-01
2.00 × 1
Pepperstone-Edge04
6.44 × 9
ICMTrader-LIVE
7.00 × 1
InstaForex-Europe.com
8.28 × 259
low risk half year over 50% return
İnceleme yok
2025.07.16 15:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 17:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 02:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 00:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 00:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.30 09:00
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.01.26 23:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.20 13:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.01.13 23:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.13 19:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 23:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.27 11:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Golden stable fund
Ayda 30 USD
189%
0
0
USD
1.2K
USD
70
99%
264
73%
100%
2.61
4.08
USD
34%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.