Anton Kondratev

Bitcoin EA

Anton Kondratev
0 recensioni
39 settimane
0 / 0 USD
Copia per 777 USD al mese
crescita dal 2024 -12%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
177
Profit Trade:
149 (84.18%)
Loss Trade:
28 (15.82%)
Best Trade:
1.29 USD
Worst Trade:
-5.86 USD
Profitto lordo:
92.72 USD (926 844 pips)
Perdita lorda:
-116.92 USD (1 169 207 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (13.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.97 USD (20)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
0.01%
Massimo carico di deposito:
16.42%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
-0.49
Long Trade:
108 (61.02%)
Short Trade:
69 (38.98%)
Fattore di profitto:
0.79
Profitto previsto:
-0.14 USD
Profitto medio:
0.62 USD
Perdita media:
-4.18 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-22.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.41 USD (5)
Crescita mensile:
-11.24%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.14 USD
Massimale:
49.16 USD (22.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.55% (49.16 USD)
Per equità:
10.46% (20.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 177
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -24
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -242K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.29 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +13.97 USD
Massima perdita consecutiva: -22.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real17
0.00 × 5
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 18
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Tradeview-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
Exness-MT5Real15
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.15 × 661
ICMarketsSC-MT5-4
2.09 × 107
ICMarketsSC-MT5-2
21.97 × 181
Non ci sono recensioni
2025.09.02 09:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 23:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.17 09:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 16:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.26 15:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 20:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 14:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 11:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 08:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 13:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 09:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 08:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.31 12:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.25 08:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.24 11:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 10:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.27 14:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.21 10:30
Share of trading days is too low
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Bitcoin EA
777USD al mese
-12%
0
0
USD
176
USD
39
100%
177
84%
0%
0.79
-0.14
USD
23%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.