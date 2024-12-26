- Crescita
Trade:
177
Profit Trade:
149 (84.18%)
Loss Trade:
28 (15.82%)
Best Trade:
1.29 USD
Worst Trade:
-5.86 USD
Profitto lordo:
92.72 USD (926 844 pips)
Perdita lorda:
-116.92 USD (1 169 207 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (13.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.97 USD (20)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
0.01%
Massimo carico di deposito:
16.42%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
-0.49
Long Trade:
108 (61.02%)
Short Trade:
69 (38.98%)
Fattore di profitto:
0.79
Profitto previsto:
-0.14 USD
Profitto medio:
0.62 USD
Perdita media:
-4.18 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-22.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.41 USD (5)
Crescita mensile:
-11.24%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.14 USD
Massimale:
49.16 USD (22.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.55% (49.16 USD)
Per equità:
10.46% (20.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|177
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-24
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-242K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.29 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +13.97 USD
Massima perdita consecutiva: -22.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 18
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.15 × 661
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.09 × 107
|
ICMarketsSC-MT5-2
|21.97 × 181
Non ci sono recensioni
