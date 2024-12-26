- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
177
Kârla kapanan işlemler:
149 (84.18%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (15.82%)
En iyi işlem:
1.29 USD
En kötü işlem:
-5.86 USD
Brüt kâr:
92.72 USD (926 844 pips)
Brüt zarar:
-116.92 USD (1 169 207 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (13.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.97 USD (20)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
0.01%
Maks. mevduat yükü:
16.42%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
23 dakika
Düzelme faktörü:
-0.49
Alış işlemleri:
108 (61.02%)
Satış işlemleri:
69 (38.98%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-0.14 USD
Ortalama kâr:
0.62 USD
Ortalama zarar:
-4.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-22.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.41 USD (5)
Aylık büyüme:
-11.24%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.14 USD
Maksimum:
49.16 USD (22.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.55% (49.16 USD)
Varlığa göre:
10.46% (20.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|177
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-24
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-242K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.29 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +13.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -22.41 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 18
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.15 × 661
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.09 × 107
|
ICMarketsSC-MT5-2
|21.97 × 181
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 777 USD
-12%
0
0
USD
USD
176
USD
USD
39
100%
177
84%
0%
0.79
-0.14
USD
USD
23%
1:500