Anton Kondratev

Bitcoin EA

Anton Kondratev
0 inceleme
39 hafta
0 / 0 USD
Ayda 777 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -12%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
177
Kârla kapanan işlemler:
149 (84.18%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (15.82%)
En iyi işlem:
1.29 USD
En kötü işlem:
-5.86 USD
Brüt kâr:
92.72 USD (926 844 pips)
Brüt zarar:
-116.92 USD (1 169 207 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (13.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.97 USD (20)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
0.01%
Maks. mevduat yükü:
16.42%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
23 dakika
Düzelme faktörü:
-0.49
Alış işlemleri:
108 (61.02%)
Satış işlemleri:
69 (38.98%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-0.14 USD
Ortalama kâr:
0.62 USD
Ortalama zarar:
-4.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-22.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.41 USD (5)
Aylık büyüme:
-11.24%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.14 USD
Maksimum:
49.16 USD (22.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.55% (49.16 USD)
Varlığa göre:
10.46% (20.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 177
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -24
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -242K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.29 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +13.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -22.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real17
0.00 × 5
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 18
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Tradeview-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
Exness-MT5Real15
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.15 × 661
ICMarketsSC-MT5-4
2.09 × 107
ICMarketsSC-MT5-2
21.97 × 181
İnceleme yok
2025.09.02 09:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 23:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.17 09:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 16:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.26 15:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 20:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 14:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 11:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 08:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 13:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 09:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 08:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.31 12:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.25 08:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.24 11:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 10:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.27 14:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.21 10:30
Share of trading days is too low
