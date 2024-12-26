SignauxSections
Anton Kondratev

Bitcoin EA

Anton Kondratev
0 avis
39 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 777 USD par mois
croissance depuis 2024 -12%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
177
Bénéfice trades:
149 (84.18%)
Perte trades:
28 (15.82%)
Meilleure transaction:
1.29 USD
Pire transaction:
-5.86 USD
Bénéfice brut:
92.72 USD (926 844 pips)
Perte brute:
-116.92 USD (1 169 207 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (13.97 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13.97 USD (20)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Activité de trading:
0.01%
Charge de dépôt maximale:
16.42%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
23 minutes
Facteur de récupération:
-0.49
Longs trades:
108 (61.02%)
Courts trades:
69 (38.98%)
Facteur de profit:
0.79
Rendement attendu:
-0.14 USD
Bénéfice moyen:
0.62 USD
Perte moyenne:
-4.18 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-22.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-22.41 USD (5)
Croissance mensuelle:
-11.24%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
31.14 USD
Maximal:
49.16 USD (22.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.55% (49.16 USD)
Par fonds propres:
10.46% (20.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 177
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -24
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -242K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1.29 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +13.97 USD
Perte consécutive maximale: -22.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real17
0.00 × 5
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 18
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Tradeview-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
Exness-MT5Real15
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.15 × 656
ICMarketsSC-MT5-4
2.09 × 107
ICMarketsSC-MT5-2
21.97 × 181
Aucun avis
2025.09.02 09:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 23:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.17 09:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 16:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.26 15:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 20:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 14:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 11:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 08:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 13:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 09:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 08:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.31 12:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.25 08:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.24 11:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 10:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.27 14:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.21 10:30
Share of trading days is too low
