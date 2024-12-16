SegnaliSezioni
Revano Azka Akhmad

AFSID FX EURJPY

Revano Azka Akhmad
0 recensioni
Affidabilità
43 settimane
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2024 250%
OFGCap-Pacific
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 497
Profit Trade:
1 099 (73.41%)
Loss Trade:
398 (26.59%)
Best Trade:
169.70 USD
Worst Trade:
-32.96 USD
Profitto lordo:
2 620.82 USD (196 600 pips)
Perdita lorda:
-1 398.62 USD (156 558 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (13.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
267.31 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
76.95%
Massimo carico di deposito:
305.10%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
6.23
Long Trade:
860 (57.45%)
Short Trade:
637 (42.55%)
Fattore di profitto:
1.87
Profitto previsto:
0.82 USD
Profitto medio:
2.38 USD
Perdita media:
-3.51 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-196.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-196.21 USD (9)
Crescita mensile:
1.91%
Previsione annuale:
26.23%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.81 USD
Massimale:
196.21 USD (14.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.85% (191.81 USD)
Per equità:
90.38% (645.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 1497
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 40K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +169.70 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +13.58 USD
Massima perdita consecutiva: -196.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OFGCap-Pacific" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMCapitalVC-LIVE2
7.00 × 2
100% Automatic Trading using AFSID FX USDJPY Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500

More Information Visit AFSID Group International
Non ci sono recensioni
2025.09.08 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 06:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 11:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 09:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 06:41
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 18:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 12:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 07:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 05:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 02:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 00:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 22:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 20:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 19:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 14:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 13:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 22:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 17:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
