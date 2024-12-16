- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 497
Profit Trade:
1 099 (73.41%)
Loss Trade:
398 (26.59%)
Best Trade:
169.70 USD
Worst Trade:
-32.96 USD
Profitto lordo:
2 620.82 USD (196 600 pips)
Perdita lorda:
-1 398.62 USD (156 558 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (13.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
267.31 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
76.95%
Massimo carico di deposito:
305.10%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
6.23
Long Trade:
860 (57.45%)
Short Trade:
637 (42.55%)
Fattore di profitto:
1.87
Profitto previsto:
0.82 USD
Profitto medio:
2.38 USD
Perdita media:
-3.51 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-196.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-196.21 USD (9)
Crescita mensile:
1.91%
Previsione annuale:
26.23%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.81 USD
Massimale:
196.21 USD (14.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.85% (191.81 USD)
Per equità:
90.38% (645.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|1497
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|40K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +169.70 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +13.58 USD
Massima perdita consecutiva: -196.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OFGCap-Pacific" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMCapitalVC-LIVE2
|7.00 × 2
100% Automatic Trading using AFSID FX USDJPY Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500
More Information Visit AFSID Group International
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
250%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
43
100%
1 497
73%
77%
1.87
0.82
USD
USD
90%
1:500