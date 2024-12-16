SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AFSID FX EURJPY
Revano Azka Akhmad

AFSID FX EURJPY

Revano Azka Akhmad
0 avis
Fiabilité
43 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 33 USD par mois
croissance depuis 2024 250%
OFGCap-Pacific
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 497
Bénéfice trades:
1 099 (73.41%)
Perte trades:
398 (26.59%)
Meilleure transaction:
169.70 USD
Pire transaction:
-32.96 USD
Bénéfice brut:
2 620.82 USD (196 600 pips)
Perte brute:
-1 398.62 USD (156 558 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (13.58 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
267.31 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
76.95%
Charge de dépôt maximale:
305.10%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
6.23
Longs trades:
860 (57.45%)
Courts trades:
637 (42.55%)
Facteur de profit:
1.87
Rendement attendu:
0.82 USD
Bénéfice moyen:
2.38 USD
Perte moyenne:
-3.51 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-196.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-196.21 USD (9)
Croissance mensuelle:
2.04%
Prévision annuelle:
26.23%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
17.81 USD
Maximal:
196.21 USD (14.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.85% (191.81 USD)
Par fonds propres:
90.38% (645.64 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY 1497
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY 40K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +169.70 USD
Pire transaction: -33 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +13.58 USD
Perte consécutive maximale: -196.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OFGCap-Pacific" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMCapitalVC-LIVE2
7.00 × 2
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
100% Automatic Trading using AFSID FX USDJPY Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500

More Information Visit AFSID Group International
Aucun avis
2025.09.08 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 06:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 11:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 09:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 06:41
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 18:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 12:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 07:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 05:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 02:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 00:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 22:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 20:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 19:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 14:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 13:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 22:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 17:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AFSID FX EURJPY
33 USD par mois
250%
0
0
USD
1.7K
USD
43
100%
1 497
73%
77%
1.87
0.82
USD
90%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.