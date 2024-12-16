SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AFSID FX EURJPY
Revano Azka Akhmad

AFSID FX EURJPY

Revano Azka Akhmad
0 inceleme
Güvenilirlik
43 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 250%
OFGCap-Pacific
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 497
Kârla kapanan işlemler:
1 099 (73.41%)
Zararla kapanan işlemler:
398 (26.59%)
En iyi işlem:
169.70 USD
En kötü işlem:
-32.96 USD
Brüt kâr:
2 620.82 USD (196 600 pips)
Brüt zarar:
-1 398.62 USD (156 558 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (13.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
267.31 USD (3)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
76.95%
Maks. mevduat yükü:
305.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
6.23
Alış işlemleri:
860 (57.45%)
Satış işlemleri:
637 (42.55%)
Kâr faktörü:
1.87
Beklenen getiri:
0.82 USD
Ortalama kâr:
2.38 USD
Ortalama zarar:
-3.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-196.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-196.21 USD (9)
Aylık büyüme:
1.91%
Yıllık tahmin:
26.23%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.81 USD
Maksimum:
196.21 USD (14.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.85% (191.81 USD)
Varlığa göre:
90.38% (645.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 1497
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY 40K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +169.70 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +13.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -196.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OFGCap-Pacific" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMCapitalVC-LIVE2
7.00 × 2
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
100% Automatic Trading using AFSID FX USDJPY Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500

More Information Visit AFSID Group International
İnceleme yok
2025.09.08 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 06:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 11:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 09:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 06:41
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 18:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 12:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 07:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 05:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 02:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 00:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 22:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 20:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 19:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 14:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 13:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 22:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 17:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AFSID FX EURJPY
Ayda 33 USD
250%
0
0
USD
1.7K
USD
43
100%
1 497
73%
77%
1.87
0.82
USD
90%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.