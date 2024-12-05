SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Customer 2
Borja Mayoral Arauz

Customer 2

Borja Mayoral Arauz
0 recensioni
Affidabilità
46 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 51%
ValutradesSeychelles-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 514
Profit Trade:
1 006 (66.44%)
Loss Trade:
508 (33.55%)
Best Trade:
666.86 EUR
Worst Trade:
-374.47 EUR
Profitto lordo:
25 864.63 EUR (236 706 pips)
Perdita lorda:
-18 182.76 EUR (165 670 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (114.50 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 362.63 EUR (13)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
67.01%
Massimo carico di deposito:
48.73%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
69
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.53
Long Trade:
656 (43.33%)
Short Trade:
858 (56.67%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
5.07 EUR
Profitto medio:
25.71 EUR
Perdita media:
-35.79 EUR
Massime perdite consecutive:
21 (-2 774.56 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2 774.56 EUR (21)
Crescita mensile:
2.04%
Previsione annuale:
24.73%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.18 EUR
Massimale:
3 034.49 EUR (22.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.98% (3 034.49 EUR)
Per equità:
40.97% (4 281.58 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD+ 333
NZDCAD+ 301
EURUSD+ 231
AUDNZD+ 194
GBPUSD+ 144
USDCAD+ 142
GBPCAD+ 70
XAUUSD+ 56
EURCAD+ 38
EURGBP+ 4
EURNZD+ 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD+ 607
NZDCAD+ 2.2K
EURUSD+ 1.9K
AUDNZD+ 236
GBPUSD+ 371
USDCAD+ 528
GBPCAD+ 1.9K
XAUUSD+ -103
EURCAD+ 1.1K
EURGBP+ 50
EURNZD+ 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD+ 13K
NZDCAD+ 22K
EURUSD+ -12K
AUDNZD+ 86
GBPUSD+ 6.6K
USDCAD+ 13K
GBPCAD+ 15K
XAUUSD+ 2K
EURCAD+ 11K
EURGBP+ 329
EURNZD+ 305
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +666.86 EUR
Worst Trade: -374 EUR
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +114.50 EUR
Massima perdita consecutiva: -2 774.56 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValutradesSeychelles-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.05.23 09:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 21:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.03.03 22:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.03 15:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.18 09:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.22 10:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.28 06:03
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2024.12.26 23:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.05 15:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Customer 2
30USD al mese
51%
0
0
USD
24K
EUR
46
97%
1 514
66%
67%
1.42
5.07
EUR
41%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.